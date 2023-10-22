「汽車起義」今再前進石碇服務區 通勤者之歌曝訴求

網紅「通勤者之歌」發起今天在石碇服務區「十月廿二 汽車起義！石碇停車大富翁」活動，他說，參與活動爭取一個進步的交通環境的用路人必定是理性思考，才有所行動，在國道休息區停車是正常不過的駕駛行為。「何來的停車不理性？」希望主管機關與其浪費人力物力管制石碇服務區，不如實際去解決現有的停車問題。

「通勤者之歌」說，呼籲政府官員應理性討論政策，現場的員警也請理性執法，依法行政。以實際停車行為突顯政策的荒謬與不合理只是手段，讓台灣接軌國際，共創友善共融的交通環境，這才是本次活動的目的。

「通勤者之歌」為爭取大型重機停放機車格，日前發動重機車友10月1日中秋連假收假日騎重機在石碇服務區停好停滿。逾300輛重機集結，國道警方一度封閉入口，引起車友不滿，再發動今天以汽車停滿石碇服務區。

「十月廿二 汽車起義！石碇停車大富翁」活動，今天上午11時以開車的方式，抵達石碇服務區停車。預計到下午3時，預計4個小時。

「通勤者之歌」表示，這次召集汽車駕駛今天上午11時到石碇服務區停放車輛的活動，表達現今大型重機停車政策的不合理。本次活動訴求是，「大型重機使用者得自行選擇停放機車格或汽車格，並按照使用面積來收費」。也是抗議「十月零一 摩托起義」，高速公路局惡意封鎖石碇服務站B區停車區，意圖限制用路人使用服務區的權利。

「通勤者之歌」表示，10月1日當天國道警察局有多項執法瑕疵，包括：不當管制服務區入口、以集會遊行法箝制人民言論自由並且對石碇服務區內的違規停車視而不見，在在顯示「遇到二輪會轉彎」的差別待遇與選擇性執法。

「因此，這次我們選用汽車停車來凸顯政策的不合理」，「通勤者之歌」說，主要目的就是撕去「重機族群」的標籤。大型重機使用者一樣也可以開車，甚至會因為不友善的停車與行駛政策，選擇開車跟其他汽車駕駛一起在路上塞車。

他說，用路人具備多重的選擇，可以選擇騎車、開車、大眾運輸，並且每個人都會下車當行人。一個合理、安全的交通環境對每一個用路人都有利，這是受到全世界多個國家驗證的事實。使用大型重機不是一種身分，更不會因為選擇相同的交通工具而成為同一族群。

「通勤者之歌」說，為什麼騎乘大型重機就會變成愛超速、違規的危險駕駛，必須動員大批警力來管制大型重機使用者合法進入石碇服務區的權利？選擇開車也不應成為一種特權階級，進而排擠到其他用路人的空間。應該讓交通工具回歸到工具的本質，制定對所有使用者都友善、有利的政策。

他表示，大型重機重新開放進口、製造已經20年，領有駕照的大型重機使用者突破50萬人，主管機關不能再用顢頇落後且違背國際主流的政策來管理大型重機行駛以及停放的現況。

他說，「可以行駛高速公路，保有城市通勤的機動性，按照體積大小來停放 」，是國際通用的摩托車使用者權利。台灣口口聲聲要國際化，加入國際貿易組織，簽署國際道路公約，卻在交通政策上背離了已開發國家的道路，自行其道。

「通勤者之歌」表示，大型重機只是摩托車排氣量大於251cc的籠統分類，更是主管機關為了打壓一般機車權利而產生的特殊分類。國內引進的大排氣量摩托車車型尺寸各有不同，有大有小，強制所有大型重機只能停放在汽車格無異是浪費寶貴的土地資源。大型重機使用者爭取合法停車的權益就是認同法治國家的制度，擔負自己使用車輛的責任。

他說，重機車友並不是爭取違規合法化，也願意支付合理的停車費用，並且極力避免自己的車輛停放時影響其他用路人的安危。台灣都市規劃與道路設計亟待更新，重新考量大型重機停放的政策，除了可以削減「一人汽車」的數量，也可以結合路側設施，廣設內嵌於人行道兼具避車彎功能的機車停車區，讓停放的動線更安全、更順暢。

他並預告，關於交通平權的大型的陳抗活動也正在籌備中，冀望支持交通平權的公民們能夠一同響應。