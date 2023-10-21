台南孕婦急產 消防員接生初體驗 母女均安
「快生了…」台南消防局昨下午1時07分接獲東區急產接生，立即派遣後甲分隊出勤，抵達現場後王姓孕婦坐在1樓廁所馬桶上，表情十分緊張，且已看到胎頭明顯露出，兩隊員安撫其情緒，立即將孕婦移至擔架上順利接生，母女均安，隨即後送就醫。
事實上，後甲分隊隊員謝耀瑩、廖峰谷2人之前並未實際碰過接生案例。面對第一次現場接生，2人心裡默唸受訓時學過的急產接生口訣外，同時協助孕婦維持生產姿勢，並請孕婦深呼吸後用力，給予心理支持。
謝、廖有條不紊拆開生產包在現場接生，終於1時20分時胎兒順利產出，母女均安。2人接著抽吸新生兒口鼻、擦拭身體後，將新生兒包覆保暖；由媽媽抱著新生兒上救護車後送就醫，圓滿達成任務。
謝、廖今也開心分享新生命到來的喜訊。台南市消防局第七大隊大隊長石家源期勉隊員，唯有平日熟稔專業技巧，面對較為陌生的案例也能處變不驚，圓滿完成任務。
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