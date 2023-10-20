影／苗栗男攜百萬現金談投資遇襲遭搶 被拖行至車道畫面曝

苗栗縣邱姓男子日前與友人相約洽談投資，攜帶100多萬元現金在三義鄉一處超商前碰面，不料到場後就出現不明男子出手搶奪裝有現金的手提包，邱男與對方發生激烈拉扯，並被拖行到公路上，險象環生，經旁人上前協助，對方未能得逞並逃逸；案發後苗栗、台中警方合作，6小時內將涉案的梁姓、李姓、黃姓3名男子拘捕，依強盜罪嫌移送偵辦，法院裁定羈押。

邱姓男子與友人討論投資，10月13日與對方相約中午在三義的一間超商面交款項，但抵達後還沒見到對方，就遭人從旁徒手強搶手提包，雙方激烈拉扯，邱男倒地並遭拖行數公尺到公路上，手肘、背部及兩側膝部挫傷，路人見狀趕緊上前幫忙，犯嫌才倉惶逃離，邱男財物雖未損失，但心理十分恐慌，隨即報警。

苗栗警方獲報後，立即成立專案小組並報請苗栗地檢署檢察官楊岳都指揮偵辦，經擴大調閱監視器發現涉案車輛使用變造車牌，並逃逸到台中地區，警方通報台中市警局第三分局協助，順利在當天下午5點，在台中市北屯路附近逮捕負責開車的梁姓男子，稍後持續循線在台中市區將李姓、黃姓等兩名共犯拘捕到案，全案在發生後6小時內宣告偵破。