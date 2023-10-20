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24小時前才報過案！台南佳里民宅清晨又起火 屋主妻子燒燙傷送醫
台南市佳里區中和街清晨發生一起民宅火警，陳姓屋主家中客廳突然起火，火勢一發不可收拾，警消據報立刻趕往現場，陳姓屋主已帶著行動不便的林姓妻子逃出，但女兒還受困二樓，消防人員趕緊架梯將人救下，並將受到燒燙傷的林女送往成大醫院救治，火勢在40分鐘內撲滅。
屋主的兩輛汽車及兩輛機車都付之一炬，起火原因後續將由火調科進行調查，巧的是這一戶19日凌晨也曾因火警報案，當時是虛驚一場，沒想到這次是真的火災。
南市消防局20日清晨4時19分接獲報案，佳里區中和街一處民宅火警，有火煙竄出，且有人受困，立刻派遣佳里、七股、學甲、安定、將軍、西港、麻豆分隊及第三大隊共19車39人趕赴現場，到場後立刻布水線灌救，陳姓屋主的女兒受困二樓，消防人員架梯將人救下，所幸並無受傷，陳姓屋主發現起火時，第一時間把在一樓、行動不便的林姓妻子拉出，消防人員也接手將約60歲的林女檢傷送醫，她全身40％二度燒燙傷，當下意識清醒，送往成大醫院救治。
據了解，該戶人家19日凌晨1時許也曾因火警報案，到消防人員趕往現場時並無發現任何狀況，沒想到才經過1天時間，真的就傳出火警，警消初判起火點應在1樓，疑似是林女抽煙煙蒂不慎引發火災，陳姓屋主發現後趕緊將妻子救出，但詳細肇事原因仍有待消防局火調科調查釐清。
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