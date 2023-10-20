轎車自撞石門台2線核一廠進水口圍牆 女駕駛脫困送醫

一名40多歲女子今天上午近7時，駕駛小客車行經石門區台2線31公里處核一廠進水口，疑似自撞圍牆，撞擊力道大，車頭都凹陷變形，疑似受困。消防人員到場她已自行脫困，右膝蓋受傷，送醫治療，車禍原因由警方調查釐清。

新北市消防局第六大隊上午652分獲報，石門區台2線31.7核一進水口圍牆有小客車自撞，駕駛意識還清醒，不確定有沒有出來。

消防人員到場發現，現場為1輛小客車失控自撞牆壁，2線道影響外線1車道，女駕駛自行脫困，意識清醒，因右膝蓋受傷，送往淡水馬偕醫院，詳細肇事原因待警方釐清。