影／北市內湖瑪莎拉蒂違規左轉 20歲騎士直行閃不掉送命

洪姓女子昨深夜駕駛要價上百萬元的「瑪莎拉蒂」汽車，於台北市內湖區堤頂大道違規左轉，對向直行的機車閃避不及撞上，騎士繆男重摔成傷，送醫急救1小時即不治身亡，警方將調查追究洪女肇責。

警方初查，58歲洪女昨晚11時56分駕車沿內湖區堤頂大道往北行駛，未依號誌指示，違規左轉港墘路。

對向機車騎士20歲繆男閃避不及，直接撞上洪女車輛，整輛機車面目全非，繆男受重創送往三總急救，今凌晨0時58分不治身亡。

據悉，洪女所駕車輛是價值上百萬元的「瑪莎拉蒂」。警方表示，洪女酒測值為0，確切肇事責任及原因仍待調查釐清。

警方表示，該路段限速50公里，整輛機車撞爛，初判騎士速度也不慢，至於是否超速，仍待釐清。