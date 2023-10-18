影／基隆市公車204行駛中車門敞開 議員：旁站乘客危險

（影片由議員韓世昱提供）

基隆市公車204路線，昨天行由陳姓駕駕開車行經東信國小到基隆女中路段時，搭乘的民眾發現，車子行駛中但卻未關車門，旁邊也站有民眾，覺得很危險。議員韓世昱說，已致電公車處要求檢討改善。公車處表示，有乘客誤觸緊急逃生鈕車車才打開，後來無法自動復歸，駕駛有停車處理，並入廠檢修。

議員韓世昱辦公室，接獲市民提供影片反映，韓世昱辦公室指出，影片時間是在昨天早上7時多，一輛204行駛教忠街美的世界的班車，在東信國小到基隆女中的路段，當時車子是在行駛中，但未關前車門，當時前車門旁有站乘客，都覺得有點危險。

韓世昱說，已致電公車處長要求檢討改善，公車行駛中前車門還打開，如果民眾摔出去，後果不堪設想。

市公車處營運室指出，觀看影片發現車子警報聲響有一直叫，經查是有乘客誤觸緊急逃生鈕，才會造成車門系統誤判開啟，當時駕駛有發現，開了一段路之後就馬上停車處理，後來發現車門無法正常復歸，即入廠檢修。

市公處說，目前正在調行車記錄器，了解誤觸的原因及過程。