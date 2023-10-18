快訊

蜂窩大如米籮...黑腹虎頭蜂逞凶 家鵝被螫得四處逃竄

20歲女生裸辭花不到7萬元 76天遊22個城市

太傻？他點開「帳戶異常信」發現是公司釣魚套路 結局超慘要做這1事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／基隆市公車204行駛中車門敞開 議員：旁站乘客危險

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

影片議員韓世昱提供）

基隆公車204路線，昨天行由陳姓駕駕開車行經東信國小到基隆女中路段時，搭乘的民眾發現，車子行駛中但卻未關車門，旁邊也站有民眾，覺得很危險。議員韓世昱說，已致電公車處要求檢討改善。公車處表示，有乘客誤觸緊急逃生鈕車車才打開，後來無法自動復歸，駕駛有停車處理，並入廠檢修。

議員韓世昱辦公室，接獲市民提供影片反映，韓世昱辦公室指出，影片時間是在昨天早上7時多，一輛204行駛教忠街美的世界的班車，在東信國小到基隆女中的路段，當時車子是在行駛中，但未關前車門，當時前車門旁有站乘客，都覺得有點危險。

韓世昱說，已致電公車處長要求檢討改善，公車行駛中前車門還打開，如果民眾摔出去，後果不堪設想。

市公車處營運室指出，觀看影片發現車子警報聲響有一直叫，經查是有乘客誤觸緊急逃生鈕，才會造成車門系統誤判開啟，當時駕駛有發現，開了一段路之後就馬上停車處理，後來發現車門無法正常復歸，即入廠檢修。

市公處說，目前正在調行車記錄器，了解誤觸的原因及過程。

基隆市公車204行駛中車門敞開，議員：旁站乘客危險。圖／韓世昱提供
基隆市公車204行駛中車門敞開，議員：旁站乘客危險。圖／韓世昱提供

公車 影片 基隆 議員 行車記錄器

延伸閱讀

食物中毒疑雲教育處長落馬…「科長高升」惹議 基市府這樣答

登革熱病例減 單周7死寫新高 史上第三例母子垂直感染

基隆市1萬9139戶今早9點起停水 謝國樑提醒儲水備用

謝國樑轟不是好東西 營養午餐業者回應：無言、傻眼、心寒

相關新聞

影／高雄停車場失火「5車燒剩骨架」 竟是路人焚燒野草釀禍

高雄梓官區一處戶外停車場今早11時許發生火警，5輛轎車、1輛機車遭燒剩鐵架，濃煙竄天引發鄰里恐慌，有目擊民眾稱「車子燃燒...

偷走計程車撞貨車故障 想再偷貨車 但不會開排檔車認栽

張姓男子在基隆長庚醫院前，趁徐姓計程車司機下車小解時，沒有熄火上車，涉嫌把車開走。行駛高速公路時發生車禍又故障，還想偷走...

新北自有監視器僅2.8萬個 民代批破案都要靠民間

新北市總計有8.2萬個監視器，但民代指出，新北市警察局能自己掌握畫面的數量僅2.8萬個，只有34%，其他都是要靠民間的監...

濫墾山林今年增1至2成 保七總隊破獲案件獲全國金育獎

保七總隊長期守護台灣山林，連續多年獲得全國坡地金育獎，近年來保七總隊破獲「山坡保育利用條例」相關案件增加1至2成，今年再...

苗栗超商賣場酒品接連遭竊 男犯嫌藏身公墓被逮

苗栗警方近期陸續接獲超商賣場報案，指稱店內高單價酒品遭竊，員警經調閱監視器畫面，鎖定陳姓男子涉有重嫌，並在苗栗市郊區將藏...

影／單車男北屯連撞三車烙跑 雖無車牌警仍追出究責

台中市蘇姓男子在9月底時騎電動輔助單行經北屯，疑未注意車前，撞倒路旁三輛機車，造成車損，蘇在牽起機車後逃逸，車主發現後報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。