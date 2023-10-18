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影／蘆洲夾娃娃店遭勒令停業後 變本加厲改裝機台擲骰子賭錢

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區1家夾娃娃店，6月被查獲改裝機台遭勒令停業，店家索性重新裝潢改成隔間密室經營賭博，用夾娃娃機台擲骰子賭錢。警方日前持搜索票破門攻堅，查獲5名工作人員和賭客、賭資40萬餘元移送法辦。

蘆洲區民族路這家店，6月被警方查獲擅自改裝機台，取消保夾金額機制、用抽獎方式涉嫌賭博，6月29日已被新北市政府經發局，依違反電子遊戲場業管理條例勒令停業。

之後卻重新裝潢加裝鐵門、密室隔間、電鈴、監視器，夾娃娃機台全部改裝成擲骰子賭具，並關門控管出入，僅接熟客賭博，依單數、雙數或比大小的方式論輸贏，兌換現金或獎品。

警方11日晚間9時許，持搜索票前往查緝，被業者拒於門外。稍後員警取出大鐵撬拔釘器，強勢破門攻堅入內，查獲3名工作人員、2名賭客。

店內並查扣現金40萬1170元、賭博機台44台、IC版44塊、監視器、帳本等證物，警詢後工作人員依違反電子遊戲場管理條例及賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，賭客依違反社會秩序維護法裁罰。

蘆洲區1家夾娃娃店因改裝機台遭勒令停業，索性重新裝潢改成隔間密室經營賭博，用夾娃娃機擲骰子賭錢。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區1家夾娃娃店因改裝機台遭勒令停業，索性重新裝潢改成隔間密室經營賭博，用夾娃娃機擲骰子賭錢。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區1家夾娃娃店因改裝機台遭勒令停業，索性重新裝潢改成隔間密室經營賭博，用夾娃娃機擲骰子賭錢。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區1家夾娃娃店因改裝機台遭勒令停業，索性重新裝潢改成隔間密室經營賭博，用夾娃娃機擲骰子賭錢。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區1家夾娃娃店因改裝機台遭勒令停業，索性重新裝潢改成隔間密室經營賭博，用夾娃娃機擲骰子賭錢，警方持搜索票破門攻堅衝進去抓人。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區1家夾娃娃店因改裝機台遭勒令停業，索性重新裝潢改成隔間密室經營賭博，用夾娃娃機擲骰子賭錢，警方持搜索票破門攻堅衝進去抓人。記者林昭彰／翻攝
小小的夾娃娃店改裝機台擲骰子賭錢，被查扣白花花現鈔40萬餘元。記者林昭彰／翻攝
小小的夾娃娃店改裝機台擲骰子賭錢，被查扣白花花現鈔40萬餘元。記者林昭彰／翻攝

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