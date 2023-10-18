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影／台中男加霸王油...見警抓人高聲呼救：假警察抓我

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市田姓男子在13日騎機車到加油站加油，原欲自助加油，但被員工制止，員工替田加完油後，田男即騎離，員工通知主管報警，昨天循線在南屯區的一家咖啡店內查獲田，但田精神狀況不佳，在店內逃竄、尖叫「假警察要抓我，救我」，最後仍被警方帶回，依詐欺罪送辦。

第二警分局永興所在13日晚間接獲轄內中油加油站林姓經理報案，有客人加油後未付款即騎離，造成業者損失95元，經警方調閱監視器發現，涉案的田姓男子（42歲）在當日晚間7時許，騎機車到該加油站後，欲先拿油槍自助加油，但因該加油站台未提供該服務，被員工制止。

加油站替田男加油後，隨即騎機車駛離，警方透過田男使用的機車車牌，昨天發現田男的機車出現在南屯區五權西路與黎明東街口一帶，昨天下午在附近一家咖啡店內，發現田男身影，但田男看到警方後，疑精神狀況不佳，除了向其他客人求助外，還高聲尖叫「假警察要抓我」。

警方仍將田男帶回警詢，發現田男在近年已用類似手法，騙員工加油，至少有5次紀錄，全案警詢後，依詐欺罪送辦。

第二警分局呼籲，警方絕對不允許不法行為挑戰公權力，也呼籲民眾切勿藉故生端，警方對於犯罪行為絕不寬貸，對不法分子必將通通繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

台中市田姓男子涉嫌在13日時加霸王油，警方昨天在南屯區抓到人。圖／讀者提供
台中市田姓男子涉嫌在13日時加霸王油，警方昨天在南屯區抓到人。圖／讀者提供
台中市田姓男子涉嫌在13日時加霸王油，警方昨天在南屯區抓到人。圖／讀者提供
台中市田姓男子涉嫌在13日時加霸王油，警方昨天在南屯區抓到人。圖／讀者提供
台中市田姓男子涉嫌在13日時加霸王油，警方昨天在南屯區抓到人。圖／讀者提供
台中市田姓男子涉嫌在13日時加霸王油，警方昨天在南屯區抓到人。圖／讀者提供

加油站 警察 詐欺 台中市

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