聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台中男加霸王油...見警抓人高聲呼救：假警察抓我
台中市田姓男子在13日騎機車到加油站加油，原欲自助加油，但被員工制止，員工替田加完油後，田男即騎離，員工通知主管報警，昨天循線在南屯區的一家咖啡店內查獲田，但田精神狀況不佳，在店內逃竄、尖叫「假警察要抓我，救我」，最後仍被警方帶回，依詐欺罪送辦。
第二警分局永興所在13日晚間接獲轄內中油加油站林姓經理報案，有客人加油後未付款即騎離，造成業者損失95元，經警方調閱監視器發現，涉案的田姓男子（42歲）在當日晚間7時許，騎機車到該加油站後，欲先拿油槍自助加油，但因該加油站台未提供該服務，被員工制止。
加油站替田男加油後，隨即騎機車駛離，警方透過田男使用的機車車牌，昨天發現田男的機車出現在南屯區五權西路與黎明東街口一帶，昨天下午在附近一家咖啡店內，發現田男身影，但田男看到警方後，疑精神狀況不佳，除了向其他客人求助外，還高聲尖叫「假警察要抓我」。
警方仍將田男帶回警詢，發現田男在近年已用類似手法，騙員工加油，至少有5次紀錄，全案警詢後，依詐欺罪送辦。
第二警分局呼籲，警方絕對不允許不法行為挑戰公權力，也呼籲民眾切勿藉故生端，警方對於犯罪行為絕不寬貸，對不法分子必將通通繩之以法，以維護市民安心的生活環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言