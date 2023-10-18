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五楊高架深夜火燒車 遊覽車「燒到剩骨架」15人急逃生

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道1號五楊高架南下47.5公里路段，昨晚10點多發生一輛遊覽車行駛到一半火燒車，急忙停在路肩後隨即被烈焰吞噬，現場占用3車道及路肩，警消獲報前往救援，所幸現場駕駛及14名乘客及時逃生，沒有釀成傷亡，後續由接駁車載離。

國道警方指出，昨晚10點03分獲報國1五楊高架南向47.5公里外側路肩發生遊覽車火燒車，占用現場3車道及外側路肩，立即通知交控中心、消防救護車，並派遣巡邏車、緩撞車前往。

到場時整輛遊覽車已經被火舌吞噬，熊熊烈焰看起來怵目驚心，黑煙不斷竄升天際，經清點現場車上人員，包括56歲尤姓男駕駛及14名乘客皆已逃出，無人員受傷；其中14名乘客在晚間10點37分由國光客運接駁車載離，火勢於晚間10點30分撲滅，消防水車持續灑水降溫，詳細起火原因有待消防進一步鑑識。

整輛遊覽車被燒到只剩下骨架，所幸無人傷亡。記者周嘉茹／翻攝
整輛遊覽車被燒到只剩下骨架，所幸無人傷亡。記者周嘉茹／翻攝
國道1號五楊高架南下47.5公里路段發生火燒車，整輛遊覽車被火舌吞噬。記者周嘉茹／翻攝
國道1號五楊高架南下47.5公里路段發生火燒車，整輛遊覽車被火舌吞噬。記者周嘉茹／翻攝
車上包括駕駛及乘客共15人逃出，後續由國光客運接駁車載離。記者周嘉茹／翻攝
車上包括駕駛及乘客共15人逃出，後續由國光客運接駁車載離。記者周嘉茹／翻攝
消防人員獲報到場灌救。記者周嘉茹／翻攝
消防人員獲報到場灌救。記者周嘉茹／翻攝

【中央社桃園17日電】

桃園市蘆竹區、國道1號高架南向47.5公里處外側路肩，今天晚間10時許1輛遊覽車因不明原因起火燃燒，車上駕駛和乘客共15人緊急避難、無人傷亡，火勢現已撲滅、起火原因待查。

國道警方向媒體表示，車上除了56歲尤姓駕駛外還有14名乘客，皆在第一時間離車暫避，現場無人員受傷，乘客們也在10時37分許由國光客運接駁車載離。

警方表示，火勢在消防員協助下於10時30分許撲滅，並由消防水車持續灑水降溫，警方則派遣巡邏車、緩撞車前往，並通知交控中心宣達用路人注意行車安全，起火原因仍待調查。

遊覽車 五楊高架 火燒車 國道 國光客運

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