快訊

參考藍綠初選 柯文哲陣營2版本全民調細節曝光、參選人納郭台銘

局長痛心！新北市府5年682人辭職 工務局人數最多原因曝光

以國前線士兵爆哈瑪斯攻擊前「有異狀」 通報上級遭回：那幫混混搞不出名堂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷血砍斷樹林街友手指…凶嫌年僅23歲 落網坦承：原本就互相認識

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

1名64歲街友昨天深夜在新北市樹林體育園區，遭人持銳器攻擊砍傷頭、手，甚至切斷手指。警方擴大調閱周邊監視器，今天下午循線在公園附近民宅，逮捕呼呼大睡中的23歲呂姓嫌犯，他坦承行凶且認識被害人，確實犯案動機不願說明。

昨天深夜有民眾被公園廁所洗手台沾滿血跡嚇到，連忙報案。員警趕抵，在附近涼亭發現張姓街友頭部、手臂都有傷痕血跡，他聲稱原本在涼亭睡覺，深夜大約11時35分突然遭不明人士持銳器傷害，之後走到公廁清洗身上血跡，便返回涼亭繼續睡覺。

警方協助送醫，張除了頭部、右手臂被利器割傷，左手食指被切斷、中指骨折斷裂。斷指經手術縫合，仍住院觀察，員警隨即著手緝凶。

由於公園內監視器在小犬颱風期間損壞尚未修復，警方擴大調閱案發時段周邊街道監視器，層層過濾鎖定可疑對象，循線追蹤到公園附近民宅，今天下午1時50分逮捕23歲呂姓男子。

據了解，呂男無業，平日也常在園區內遊蕩，他坦承認識張姓街友且有嫌隙、是他動手砍傷對方，但為何發生衝突則不願說明，相關案情警方仍在釐清當中。

新北市樹林體育園區昨晚有1名街友自稱遭陌生人持銳器攻擊，不僅頭部、手臂割傷，左手食指也被切斷，卻只到公廁清洗血跡又返回涼亭睡覺。記者林昭彰／翻攝
新北市樹林體育園區昨晚有1名街友自稱遭陌生人持銳器攻擊，不僅頭部、手臂割傷，左手食指也被切斷，卻只到公廁清洗血跡又返回涼亭睡覺。記者林昭彰／翻攝
樹林警方今天下午逮捕23歲呂姓嫌犯，他坦承行凶攻擊64歲張姓街友，聲稱原本就互相認識且有嫌隙，但為何發生衝突則不願說明，相關案情警方仍在釐清當中。記者林昭彰／翻攝
樹林警方今天下午逮捕23歲呂姓嫌犯，他坦承行凶攻擊64歲張姓街友，聲稱原本就互相認識且有嫌隙，但為何發生衝突則不願說明，相關案情警方仍在釐清當中。記者林昭彰／翻攝

監視器 街友

延伸閱讀

街友喝醉打死忘年友 台中國民法官第二案今年底審結

街友遭陌生人攻擊卻淡定涼亭睡覺 警到場赫見他手指被切斷

樹林豆漿店排油煙管長達4層樓高 陳年油垢引發火警

新北樹林保安陸橋拆除 明起連兩周末夜封大安路口

相關新聞

冷血砍斷樹林街友手指…凶嫌年僅23歲 落網坦承：原本就互相認識

1名64歲街友昨天深夜在新北市樹林體育園區，遭人持銳器攻擊砍傷頭、手，甚至切斷手指。警方擴大調閱周邊監視器，今天下午循線...

台中大里單日死貓增至9隻 生前急找水喝…疑遭惡意毒害棄屍

台中市大里區大里路433巷上午原本發現有6隻貓死在田邊的灌溉溝渠內，市議員江和樹據報趕抵，並通知警方和動物保護防疫處到場...

桃園觀音大火延燒12小時 平鎮食品大廠演練避難不跑錯

屏東明揚大火造成重大傷亡，桃園觀音工業區紙廠昨大火逾12小時撲滅，因應重大工安意外頻傳，桃園市消防局第四大隊今在平鎮工業...

19歲男酒駕「逆向直直撞」 要去女友家睡覺卻進派出所過夜

19歲鄧姓男子日前在新北永和某汽車旅館跟朋友歡聚，抱持僥倖心態酒後騎車要去女友家睡覺，途中逆向駕駛渾然不知，更在交叉路口...

臉書出手？消防隊粉絲頁被駭不雅片停權 新創粉絲頁也被凍結

雲林縣斗南消防分隊臉書粉絲專頁昨晚被不明人士盜用，並上傳不雅影片，直到今天上午共上傳9段不雅片，消防隊管理已向臉書管理團...

嘉義縣9旬老婦陳屍水溝 疑騎車左轉突然失控自摔

嘉義縣年約90歲老婦今早騎車行經167線，由朴子市前往鹿草鄉方向，在一處產業道路路口疑要左轉騎偏，連人帶車摔進路旁排水溝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。