冷血砍斷樹林街友手指…凶嫌年僅23歲 落網坦承：原本就互相認識

1名64歲街友昨天深夜在新北市樹林體育園區，遭人持銳器攻擊砍傷頭、手，甚至切斷手指。警方擴大調閱周邊監視器，今天下午循線在公園附近民宅，逮捕呼呼大睡中的23歲呂姓嫌犯，他坦承行凶且認識被害人，確實犯案動機不願說明。

昨天深夜有民眾被公園廁所洗手台沾滿血跡嚇到，連忙報案。員警趕抵，在附近涼亭發現張姓街友頭部、手臂都有傷痕血跡，他聲稱原本在涼亭睡覺，深夜大約11時35分突然遭不明人士持銳器傷害，之後走到公廁清洗身上血跡，便返回涼亭繼續睡覺。

警方協助送醫，張除了頭部、右手臂被利器割傷，左手食指被切斷、中指骨折斷裂。斷指經手術縫合，仍住院觀察，員警隨即著手緝凶。

由於公園內監視器在小犬颱風期間損壞尚未修復，警方擴大調閱案發時段周邊街道監視器，層層過濾鎖定可疑對象，循線追蹤到公園附近民宅，今天下午1時50分逮捕23歲呂姓男子。

據了解，呂男無業，平日也常在園區內遊蕩，他坦承認識張姓街友且有嫌隙、是他動手砍傷對方，但為何發生衝突則不願說明，相關案情警方仍在釐清當中。