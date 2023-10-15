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影／剛恢復開放2天…北大武山2登山客摔傷 1疑腦震盪腳扭傷吊掛下山

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

位在屏東縣泰武鄉北大武山海拔3092公尺，10月3到12日因小犬颱風影響，修復水源管線與步道後，13日才剛恢復開放，14、15日發生登山客摔傷意外，其中57歲李姓女子下山時摔傷導致額頭腫脹、腳扭傷無法行動，疑出現腦震盪，今上午空勤總隊直升機將李女吊掛下山送醫。

屏東縣消防局14日接獲報案，一行10人山友兩天一夜到北大武山登山，14日下午下山途中，57歲李女摔傷導致額頭腫脹、腳扭傷無法行動，在山友協助下先攙扶到檜谷山莊，消防局接獲報案後，派泰武、來義與第二大隊共4車9人到場，昨天晚間8點半接觸傷者，李女意識清醒右眼角血腫、左腳扭傷、頭暈想吐，懷疑傷者有腦震盪的疑慮，請求申請直升機吊掛救援。

今清晨7點27分空勤總隊直升機由喜多麗斷崖成功將傷者吊掛至特搜大隊停機坪，由麟洛分隊救護車送往屏東基督教醫院治療。

林業署屏東分署北大武山資訊站、檜谷山屋管理員吳德發提醒，要掌握自己體能狀況，北大武山受颱風影響，才剛開放3天，今天也接獲1名山友下山時摔傷，後來經消防人員協助包紮後，自己走下山。

李女跟朋友登北大武山，下山途中摔傷，今天清晨直升機吊掛下山。圖／屏東縣消防局提供
李女跟朋友登北大武山，下山途中摔傷，今天清晨直升機吊掛下山。圖／屏東縣消防局提供
李女跟朋友登北大武山，下山途中摔傷，今天清晨直升機吊掛下山。圖／屏東縣消防局提供
李女跟朋友登北大武山，下山途中摔傷，今天清晨直升機吊掛下山。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣 北大武山 山友 小犬颱風

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