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影／桃園轎車高速逆向衝11汽機車 11傷8送醫
桃園市余姓駕駛開車今天中午行經中壢區龍岡路二段、環中東路口，車子突然加速衝向對向車道、逆向撞擊對向及同向行駛的汽機車，造成4輛轎車與7輛機車連環撞擊重大車禍事故，汽機車撞擊嚴重，造成汽、機車駕駛和騎士大小11人受傷，其中8人送醫，幸好均無生命危險，警方正調查釐清余男車禍肇事責任。
中壢警方調查，余姓轎車駕駛（30歲）今天上午11時21分，開車行經環中東路、龍岡路口，突然不明原因加速衝撞對向車道，車子逆向衝撞對向及同向多輛汽機車，造成4輛轎車及7輛機車事故車禍，11輛汽機車撞擊猛烈，總共11人受傷，余姓駕駛共8人送醫救治，其中陳姓女駕駛（37歲）載子女2名幼兒造成左手臂、腳踝臉部擦傷，送醫無大礙，另3人駕駛及騎士無大礙拒送醫。
警方表示，余男經酒測值為0，並無酒駕開車，該轎車在路口突然失控衝撞對向車道逆向車禍事故，警方進一步調閱民間監視器釐清余男車禍肇事責任歸屬和究責。
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