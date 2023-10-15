新北科技男砸360萬投資虛擬幣 大學女兒機警報案逮2嫌

在科技公司上班的55歲吳姓男子日前加入LINE投資群組，聽信對方話術多次交付360萬元投資虛擬貨幣，對方前天又要吳男再交付200萬元，吳男2名就讀大學女兒得知後認為是詐騙報警求助。板橋警獲報請吳男配合相約面交並前往埋伏，當場逮捕賴姓及王姓2名車手，詢後依詐欺、洗錢防制法、詐欺通緝及偽造文書送辦。

據了解，板橋分局沙崙派出所前天接獲2名女大學生報案表示，在科技公司上班的父親吳男日前在臉書發現投資訊息，吳男加入廣告上提供的LINE群組後，對方出示交易平台網站及幣商等資訊取信吳男，並告知投資虛擬貨幣可快速獲利，吳男擔心有詐先投入小額資金，見初期有獲利又可領回於是深信不疑，隨後多次以匯款與面交交付360萬元投資。

吳男2名還在就讀大學的女兒向警方表示，前天對方又再度要求父親交付200萬元投資，2名女兒得知後認定是詐騙立即報警求助。板橋分局沙崙派出所副所長戴明剛獲報請吳男佯裝配合，與對方相約前天下午5時許在板橋區溪崑二街一處咖啡店前面交200萬元。警方立即到現場埋伏，見21歲賴姓車手出現與吳男面談正準備領走200萬現金時，埋伏警員立即上前將賴男壓制逮捕，另外還逮捕在場的同夥21歲王姓男子。

賴、王2人警詢時起初均否認詐騙，王男因有詐欺通緝，還對警方謊報友人年籍資料應詢，但當場被警方識破，經警方出示相關證據並曉以大義後，2人才坦承詐欺。警方詢後依詐欺、洗錢防制法、詐欺通緝及偽造文書等罪嫌移送新北地方檢察署偵辦並建請羈押。