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影／台南兄弟檔偷百元香油錢 事跡敗露還錢滅證逮正著
台南46歲陳姓男子與44歲弟弟缺錢花用，昨晚7時許在中西區祀典大天后宮，趁四下無人，由弟弟把風、哥哥則手持鐵條沾黏虎爺的功德箱內香油錢，兩次行竊僅得手100元，即被廟方志工察覺可疑報警，情急之下又將100元投入功德箱後，急欲逃離現場，當場被逮。
台南市警二分局民權派出所調查，陳姓兄弟檔昨晚一同騎車到祀典大天后宮四處閒晃，觀察後鎖定虎爺的功德箱準備行竊。兩人還任務分工，由弟弟站在功德箱前掩護、把風，哥哥則蹲下身來手持鐵條前端包黏膠帶，伸入功德箱內來竊取香油錢。
未料，兄弟檔行竊手法拙劣，第一次未能順利將香油錢從功德箱內黏出，且看見有其他信眾經過，急忙起身，還若無其事走至偏殿。
2人不死心，2分鐘後重返現場又故技重施，費時30多秒才得手香油錢100元，但廟內志工察覺兩人形跡可疑，撥打電話報警後，趨前詢問。慌張之下，2人急忙將偷得100元投入功德箱內，且急欲逃離現場。
然而，民權派出所員警據報趕往現場，當場將2人攔了下來，盤詢後，員警從水溝中起出2人丟棄的犯罪工作鐵條，當場將2人逮捕，並帶回派出所調查後，依涉竊盜罪嫌將兄弟檔送辦。
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