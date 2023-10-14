輾斃晨運婦未停 槽車駕駛稱無感

宜蘭頭城鎮青雲路二段昨清晨發生死亡車禍，老婦穿越車道遭大型車輛輾斃。圖／民眾提供

宜蘭頭城鎮昨天發生死亡車禍，八十五歲林戴姓老婦人運動完後要吃早餐，穿過兩輛停等紅燈的化學槽車時，因燈號改變，後車起步輾斃老婦，殘軀散落路面近四十公尺。董姓駕駛未發現事故離開現場，警方調閱監視器通知董男到案，詢後依過失致死罪送辦。

據了解，老婦昨天在二城國小運動完後，清晨五點多經過青雲路二段知名蔥油餅附近，步行穿越分隔島，要到對向吃早餐；當時北向車道路口紅燈，車輛排隊停等，老婦從二輛槽車中穿越，燈號剛好變換，後方槽車起步時未注意到老婦，直接撞倒輾過。

附近民眾表示，當時天還未亮，只聽到「喀喀喀」的聲響，出門才看到老婦躺在地上，身軀分離、血流滿地，明顯無生命跡象；老婦的兒子不久趕到現場，看到母親遺體，無力跪坐在地，悲痛萬分。

警方獲報到場尋找肇事車輛，經調閱監視器畫面，鎖定董姓駕駛涉案；董男接到電話時人已在新北貢寮，聽警方告知才知道發生慘劇，立即趕回現場協助警方勘驗車輛，在擋泥板上發現老婦部分殘骸。

董男表示，當時天色昏暗，他駕駛的是三十五公噸以上大型槽車，真的不知道有撞到人，並非故意肇逃；老婦家屬經警方說明了解案情，對事發過程並無意見，由於老婦違規穿越馬路，責任歸屬待釐清。