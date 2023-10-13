聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／暖東峽谷迷途14小時找到人 夫妻自嘲：今年爬山量夠了
蕭姓夫妻昨晚在基隆市暖東峽谷一帶登山迷路，打手機通報119求助，消防人員搜尋到今天上午9點多，在14小時後，終於找到人並會合後帶下山，兩人意識清楚無大礙，兩人感謝消防隊員在電話中不斷鼓勵，讓他們在山路有信心，自嘲今年爬山量夠了，不用再爬了。
被問到如何度過一整夜？60多歲蕭姓男子說，感恩感恩，來這住免錢的旅社，看夜景。應該要從百年土地公下來，但誤判遠錯路，後來到水庫，沒有路可過，只好改往上爬，爬到後來只剩水路，又溯溪而上，走到沒路，但手機都不通。他笑說，今年的爬山量夠了， 不用再爬了。
蕭姓妻子表示，後來爬到看到天空，打手機才通，打119求救，這次爬到迷路，平時都是夫妻一起爬山健身，但平常心看待。感謝消防隊員鼓勵，讓他們在山路有信心。
暖暖消防分隊長許振毅說，昨晚到今天一直搜尋，兵分四路搜索，幸好他們走在稜線，今天上午9時許與他們會合帶下山，建議民眾登山時要攜帶保暖衣物、不要偏離路線，偏離時不要緊張，通報所在位置。
基隆市消防局昨晚7時20分獲報，一對夫妻在暖東峽谷暖西20標示牌附近爬山迷途，需要求救援。報案夫妻表示，爬山迷路偏離登山步道上不知名稜線，意識清楚身體無大礙。
消防人員昨晚整裝上山救援，出動各式消防車19車，人員32名、空拍機2台、義消13人。經詢問對方表示，不熟悉智慧手機及Google Map操作，無法透過手機取得定位點，但可通訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言