影／暖東峽谷迷途14小時找到人 夫妻自嘲：今年爬山量夠了

蕭姓夫妻昨晚在基隆市暖東峽谷一帶登山迷路，打手機通報119求助，消防人員搜尋到今天上午9點多，在14小時後，終於找到人並會合後帶下山，兩人意識清楚無大礙，兩人感謝消防隊員在電話中不斷鼓勵，讓他們在山路有信心，自嘲今年爬山量夠了，不用再爬了。

被問到如何度過一整夜？60多歲蕭姓男子說，感恩感恩，來這住免錢的旅社，看夜景。應該要從百年土地公下來，但誤判遠錯路，後來到水庫，沒有路可過，只好改往上爬，爬到後來只剩水路，又溯溪而上，走到沒路，但手機都不通。他笑說，今年的爬山量夠了， 不用再爬了。

蕭姓妻子表示，後來爬到看到天空，打手機才通，打119求救，這次爬到迷路，平時都是夫妻一起爬山健身，但平常心看待。感謝消防隊員鼓勵，讓他們在山路有信心。

暖暖消防分隊長許振毅說，昨晚到今天一直搜尋，兵分四路搜索，幸好他們走在稜線，今天上午9時許與他們會合帶下山，建議民眾登山時要攜帶保暖衣物、不要偏離路線，偏離時不要緊張，通報所在位置。

基隆市消防局昨晚7時20分獲報，一對夫妻在暖東峽谷暖西20標示牌附近爬山迷途，需要求救援。報案夫妻表示，爬山迷路偏離登山步道上不知名稜線，意識清楚身體無大礙。