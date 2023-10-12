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基隆大武崙沙灘一女溺水 遙控救生圈建功馬上救起

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市大武崙沙灘海域的警戒線外，今天傍晚有釣客發現有一名女子疑似溺水，由消防局及海巡實施救援。大武崙安檢所小組長余尚壕使用遙控救生圈下水救援，由下士李振宗於岸際操控遙控救生圈，將女子救起，尚有意識，送基隆長庚醫院救治，原因還待調查。

基隆市消防局獲報，有女子在警戒線外海域需要救援，派遣安樂、中山消防分隊出動6車2艇16人前往搶救，現場指揮官高瓊瑤大隊長帶隊，同步通知海巡署、警察局前往。

海巡人員指出，據報大武崙沙灘有人溺水，消防人員及海巡實施救援，大武崙安檢所小組長余尚壕使用遙控救生圈下水救援，由下士李振宗於岸際操控遙控救生圈，將溺者救起，救護車送往基隆長庚醫院救治。

警方說，獲救女子並未著泳衣，獲救後意識清楚，落水原因還待調查。

基隆大武崙沙灘一女溺水，遙控救生圈建功馬上救起。記者游明煌／翻攝
基隆大武崙沙灘一女溺水，遙控救生圈建功馬上救起。記者游明煌／翻攝

海巡署 基隆 安檢

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