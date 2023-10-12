爐渣爆炸怪手司機活活被燒死 煉鋼廠主管被起訴原因曝光

高雄小港區海光煉鋼廠去年9月20日租用空地，正處理煉鋼過程產生的廢爐渣時，林姓主管應負責指揮監督，但他疑似任由怪手司機越南籍黃姓移工獨立操作，因作業不慎誤使水蒸氣爆炸，黃逃生不及在駕駛座上被活活燒死，噴飛的爐渣波及隔街物流倉庫，釀出大火，雄檢依過失致死罪，將林男起訴。

據瞭解，依標準程序，煉鋼產生的廢爐渣需先盛裝於盛渣桶內，由起重機吊運盛渣桶至空地，由堆高機搬運盛渣桶至靜置區，靜置一天後，堆高機再將方錐形廢爐渣自從盛渣桶倒往地面，由駕駛操作挖土機，搬運廢爐渣塊，並於廢爐渣破碎區持續打碎、回收可利用物等作業。

檢方指出，林男為海光煉鋼廠品質保證中心原料組長，本應在現場負責指揮、監督廢爐渣處理過程，並注意廢爐渣破碎的施工流程是否確實，但事發當時，爐渣內的水蒸氣突然爆炸，而林男疑未該空地現場監督指揮，因而釀禍。

檢方指出，黃男當時是獨自一人執行破碎廢爐渣作業，由於，黃男在搬運過程中，廢爐渣塊不慎掉入廢爐渣破碎區積水處，廢爐渣塊內尚有未凝固的高熱鋼液，大量流出後與積水接觸，進而發生水蒸氣爆炸。

當時高溫廢爐渣碎瑰噴進黃男挖土機的駕駛室，以至於黃男當場死亡，經法醫相驗，他身上有大面積燒灼傷，且左右耳膜破裂。

高市消防局鑑識人員經勘查，廢爐渣作業施工地點對街300公尺遠的物流倉庫，發現有高溫廢爐渣碎塊，研判當時也噴飛至物流倉庫鐵皮屋頂，導致造成倉庫東北側存放的原料太空包起火燃燒。

而勞工局勞檢處獲報後立即派員前往查處，證明黃男死因與「高溫爐渣含水致爆炸」有關，除通知施工廠商停止作業外，雇主也依違反職安相關法規部分移送地檢署追究雇主刑事責任。