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影／貢寮化學槽車翻落瞬間影像曝 司機搶救不治因超車
楊姓男子今天上午駕駛載有次氯酸鈉（漂白水）的化學槽車，在新北市貢寮台二線衝撞護欄後翻覆路旁邊坡，楊男受困在扭曲變形車頭內，消防人員搶救1個多小時後救出，送醫救治仍不治。
當時開在化學槽車後方車輛行車記錄器也曝光，經查是化學槽車違規跨越雙黃線超車，因而失控翻車。
瑞芳警分局調查，楊男（44歲）開曳引車附掛化學槽罐車，沿台2線由基隆往宜蘭方向行駛，10時44分行經貢寮區台二線102.2公里處，不明原因衝撞路邊護欄後翻覆在路旁邊坡，車輛散落物占據基隆往宜蘭方向車道，一度單線管制雙向通行，目前已恢復正常通行。
警方已採證調查，發現撞擊力道強大，是何原因失控撞破路邊護則還要進一步了解，已調監視器及查行車記錄器釐清。
交通分隊長林昆秀表示，化學槽車衝撞路邊護欄，詳細原因還要調查，已由警方採證調查。
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