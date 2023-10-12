和女網友聊到變閨密？桃園婦聽信穩賺不賠…想試10萬被攔阻

桃園市八德區一名63歲姜姓婦人，日前在網路認識一名女網友，2人天天傳訊息成了閨密，結果對方稱可以幫她投資股票，姜婦便抱著「試看看」的心情，昨上午到銀行要匯款10萬元，行員發覺有異報警，警到場一看對話紀錄立刻識破是詐騙，讓姜婦放棄匯款。

八德警分局昨上午9點多獲報到場，姜婦表示3個月前在網路認識一名女網友，每天都和她噓寒問暖，培養感情變成好閨密，結果對方得到姜婦信任後，稱可以協助指導她投資股票，已經幫很多人操作投資賺錢，只要把資金交給她操盤，投資保證穩賺不賠。

結果姜婦聽信後就想說先匯款10萬元投資，試看看是不是詐騙，便依照閨密的指示到銀行匯款，結果銀行行員發覺有異通報警方，員警一看手機對話紀錄，立即識破姜婦遭詐騙，並出示警政署最新版詐騙文宣給姜婦看，直說這就是典型的「假投資」詐騙話術及手法，姜婦看完便決定放棄匯款，成功攔阻。