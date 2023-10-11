影／古惑仔包圍派出所？20多人攜「討債字牌」圍聚喊叫 高雄警動員驅離

一群男女約20多人今晚拿字牌包圍高雄市三民二分局鼎金派出所，紛亂中，有人大叫「警察打人」，警方動員制止，驅離圍聚派出所前的男女。網傳稱「古惑仔包遊覽車包圍警局」、「向警官討錢」，警方則表示是查辦1樁討債案，目前仍釐清中。

據了解，今天晚間6時30分左右，這群男女拿著討債字牌，圍聚三民二分局鼎金派出所前大呼小叫，當時派出所內，警方正帶回20名男女，釐清相關案情，員警見派出所外出現人群，立即動員上前要他們離開，其中1名男子便大叫「警察打人」，群眾也跟著叫。員警馬上驅離。

警方表示，這群男女約在派出所外聚集不到10分鐘，便逐漸散去，沒有所謂「警官欠債」的事。

三民二警分局表示，今天受理1件討債滋事案，是1對已生小孩的男女朋友之間的債務糾紛，女方帶人到高雄市三民區鼎強街男方住處，聲稱要債，警方據報到場，發現有2名男子對男方房子潑漆，立即動員帶回20人查證身分，並查辦潑漆的2名男子涉恐嚇、毀損罪嫌，另發現20人當中，還有1名男子9月間涉詐欺案通緝，還有2人依違反社會秩序維護法處理，全案仍在釐清。