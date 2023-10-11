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影／蘆洲寵物餐廳「店貓」被「熊貓」抓走 老闆怒告侵占

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區昨天發生偷貓案，1家寵物友善餐廳的店貓在門外溜達時，被路過的熊貓美食外送員騎機車帶走。警方接獲餐廳老闆報案，調閱監視器鎖定對象、帶貓咪回到主人身邊，外送員辯稱以為是流浪貓，飼主提告侵占。

蘆洲區信義路這家寵物友善餐廳，店內養了很多隻貓咪讓牠們自由走動，老闆昨天下午1時30分左右發現少了1隻，隨即報案。員警向店旁巷弄民宅調閱監視器，發現大約半小時之前，貓咪就在店門旁邊巷子口散步，後來躲在牆角。

這時有1名美食外送員騎機車路過，隨即停下來，他連續3次伸手想叫貓咪過來，後來貓咪奔跑橫越巷子似乎想衝回店內，被外送員一把攔住拎了起來，抱到機車椅墊上安撫。外送員並未馬上離開，留在現場大約2分鐘左右，才把貓咪放在機車腳踏板載走。

警方以車追人，大約晚間6時許找到該名38歲林姓外送員，並將貓咪帶回交還餐廳老闆。外送員供稱貓咪沒有項圈、繫繩，以為是無主流浪貓才帶走。但餐廳老闆認為貓咪的品種並非常見街貓，且貓毛修剪整齊乾淨，質疑外送員說謊，怒提侵占告訴，警方依法受理將函送新北地檢署偵辦。

店外巷弄的民宅監視器拍到，美食外送員抓住貓咪，放在機車椅墊上安撫許久，最後把貓帶走。飼主怒提侵占告訴。記者林昭彰／翻攝
店外巷弄的民宅監視器拍到，美食外送員抓住貓咪，放在機車椅墊上安撫許久，最後把貓帶走。飼主怒提侵占告訴。記者林昭彰／翻攝
蘆洲1家寵物友善餐廳的店貓，昨天在店門外溜達時，被路過的熊貓美食外送員騎機車帶走，警方循線找回，外送員供稱以為是無主流浪貓。圖／翻攝臉書我是蘆洲人
蘆洲1家寵物友善餐廳的店貓，昨天在店門外溜達時，被路過的熊貓美食外送員騎機車帶走，警方循線找回，外送員供稱以為是無主流浪貓。圖／翻攝臉書我是蘆洲人

外送員 貓咪 餐廳

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