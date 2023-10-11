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告白被拒？19歲高雄男大生台中墜橋溺水亡 檢警今釐清死因
台中市西屯區虹揚橋下筏子溪疑有人溺水，警、消將人打撈上岸時，男子已明顯死亡，但身上無相關身分證件，警方鑑識小組到場採證，另外也透過失蹤協尋系統清查男子身分，發現死者是在高雄讀大學的陳姓大學生，疑因向女性友人告白被拒後，才發生意外，檢警今將聯絡家屬相驗，釐清死因。
台中市消防局在昨天上午10時許獲報，有人疑在虹揚橋下筏子溪溺水，消防隊打撈起男子後，男子已呈現屍僵、明顯死亡、頭部有撕裂傷，沒有送醫。
第六警分局鑑識小組到場調查，發現死者身穿黑衣、黑褲，但沒有相關身分證件，一度無法釐清身分。
警方透過失蹤協尋系統，發現死者是陳姓男子（19歲）正在高雄市讀大學，通報協尋的是陳男的女性友人。
經查，陳男疑在案發前有向該名女子告白，但被女子拒絕，昨天上午又向女子傳訊後即失聯，隨後即被台中警、消發現陳屍在西屯區虹揚橋下。
警方已聯絡到家屬，今天將報請檢察官相驗，釐清死者死因。
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