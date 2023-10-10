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汐止怪男沿路拉車門潛入車內搜刮 車主氣炸報警逮人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市汐止區47歲劉姓男子前天（8日）下午行經大同路時，沿路試拉停在路邊車輛車門，見其中有1輛車未上鎖，竟進入車內翻找物品約2分鐘後才離開。車主返回後發現車內物品被翻動，調閱監視器後發現遭人潛入車內立即報警。汐止警方依監視器畫面鎖定劉男涉案，昨天將他逮捕，詢後依竊盜未遂罪嫌函送。

有網友在臉書社團「汐止集團」PO出影片，並發文表示：「8日下午1時許此男子在汐科車站旁大同路二段187巷，將路上每台車的車門打開進入車中偷東西。」網友還特別提醒「此人是慣犯經常性偷竊，請汐止的朋友們注意。」

據了解，遭劉男潛入車內的車主立即至汐止派出所報案，車主表示車內雖無財損，但欲對該名男子提告竊盜未遂。汐止警方獲報後調閱監視器，鎖定嫌犯是住在附近的47歲劉姓男子，警方昨天晚間循線在大同路二段將劉男查緝到案，詢後將依竊盜未遂罪嫌函請士林地方檢察署偵辦。

劉男沿路開路邊車輛車門。圖／擷取自臉書社團「汐止集團」
劉男沿路開路邊車輛車門。圖／擷取自臉書社團「汐止集團」
劉男進入其中1輛車內翻找物品。圖／擷取自臉書社團「汐止集團」
劉男進入其中1輛車內翻找物品。圖／擷取自臉書社團「汐止集團」

汐止 監視器 車主 偷竊

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