汐止怪男沿路拉車門潛入車內搜刮 車主氣炸報警逮人

新北市汐止區47歲劉姓男子前天（8日）下午行經大同路時，沿路試拉停在路邊車輛車門，見其中有1輛車未上鎖，竟進入車內翻找物品約2分鐘後才離開。車主返回後發現車內物品被翻動，調閱監視器後發現遭人潛入車內立即報警。汐止警方依監視器畫面鎖定劉男涉案，昨天將他逮捕，詢後依竊盜未遂罪嫌函送。

有網友在臉書社團「汐止集團」PO出影片，並發文表示：「8日下午1時許此男子在汐科車站旁大同路二段187巷，將路上每台車的車門打開進入車中偷東西。」網友還特別提醒「此人是慣犯經常性偷竊，請汐止的朋友們注意。」