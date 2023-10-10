高雄鳳山傳3口之家3年前也曾尋短 鄰居這次救不了

高雄鳳山區一棟公寓國慶前夕傳出一家3口死亡，鄰居約晚間9點多聞到疑似屍臭味通報，警方到場後發現78歲施姓老婦以及53歲女兒、51歲兒子，同躺床上死亡，客廳留有遺書。當地里長透露，這戶人家三年前中秋前夕也曾尋短，當時及時救援阻止憾事，但這次來不及把他們從鬼門關搶回來。

鳳山警分局初步調查， 3名死者無明顯外傷，暫排除殺；警從遺留的遺書，研判母親和一雙兒女疑因久病纏身及經濟壓力而輕生。警方已通知住苗栗的女兒，返回高雄善後。

當地國光里長呂岳霖嘆，這戶人家是經濟弱勢家庭，因有自己的房子，申請低收戶無法過關，老母親已癌末，兒子是內向的宅男，女兒不確認是否就業，三年前社區缺打掃人員，里辦事處原本希望替女兒引介給管委會，但女兒指已有工作，表示婉拒。

里長說，平時他巡里時，偶爾會遇上這戶人家母親，常詢問他有無需要幫忙，但這名老母親都說不用，為人十分客氣，左右鄰居也沒察覺異狀。不過3年前中秋前夕曾有一次輕生紀錄，鄰人因聞到木炭氣味通報，里辦事處第一時間偕同派出所破門，阻止憾事，但這次鄰人直到聞到腐臭味才發覺不妙，已經慢了一步。

呂里長指，這戶人家屬社會邊緣戶，3年前里辦事處已與慈濟等慈善機構關切，但想幫卻不得其門而入，最後不了了之，如今發生憾事，十分無奈。

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