高雄鳳山傳3口之家3年前也曾尋短 鄰居這次救不了

聯合報／ 記者宋原彰石秀華王昭月／高雄即時報導

高雄鳳山區一棟公寓國慶前夕傳出一家3口死亡，鄰居約晚間9點多聞到疑似屍臭味通報，警方到場後發現78歲施姓老婦以及53歲女兒、51歲兒子，同躺床上死亡，客廳留有遺書。當地里長透露，這戶人家三年前中秋前夕也曾尋短，當時及時救援阻止憾事，但這次來不及把他們從鬼門關搶回來。

鳳山警分局初步調查， 3名死者無明顯外傷，暫排除殺；警從遺留的遺書，研判母親和一雙兒女疑因久病纏身及經濟壓力而輕生。警方已通知住苗栗的女兒，返回高雄善後。

當地國光里長呂岳霖嘆，這戶人家是經濟弱勢家庭，因有自己的房子，申請低收戶無法過關，老母親已癌末，兒子是內向的宅男，女兒不確認是否就業，三年前社區缺打掃人員，里辦事處原本希望替女兒引介給管委會，但女兒指已有工作，表示婉拒。

里長說，平時他巡里時，偶爾會遇上這戶人家母親，常詢問他有無需要幫忙，但這名老母親都說不用，為人十分客氣，左右鄰居也沒察覺異狀。不過3年前中秋前夕曾有一次輕生紀錄，鄰人因聞到木炭氣味通報，里辦事處第一時間偕同派出所破門，阻止憾事，但這次鄰人直到聞到腐臭味才發覺不妙，已經慢了一步。

呂里長指，這戶人家屬社會邊緣戶，3年前里辦事處已與慈濟等慈善機構關切，但想幫卻不得其門而入，最後不了了之，如今發生憾事，十分無奈。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

鳳山國光里一戶三口之家晚間傳出死亡憾事。記者王昭月／翻攝
鳳山國光里一戶三口之家晚間傳出死亡憾事。記者王昭月／翻攝

生命線

延伸閱讀

高雄驚傳一家三口同床陳屍 留有遺書鄰居聞異味報警

高雄水族寵物店火警毛小孩受驚 1女員工受困被救出

打狗祭最終日 今晚5大舞台27組樂團歌手要嗨爆高雄

翡翠騎士深夜完成逛台灣7-11心願 高鐵左營站快閃演出

相關新聞

新北男住院欲手術突失蹤 家屬搜尋驚見陳屍醫院頂樓

新北市中和區衛福部雙和醫院頂樓，今天晚間8時許驚傳離奇死亡案。有民眾發現1名男子在頂樓無呼吸心跳立即報警。救護人員獲報趕...

高雄驚傳一家三口同床陳屍 留有遺書鄰居聞異味報警

高雄鳳山區國興街一棟公寓今晚傳出一家三口死亡，由於三人多日未出門，鄰居今晚近9時許聞到疑有屍臭味傳出報案，警方獲報趕抵現...

新北三峽工廠火警36消防車馳援 廠內僅堆紙箱火勢已撲滅

新北市三峽區弘道路今晚7時許發生的火警，消防隊趕抵發現是1家工廠起火，稍後共有36輛消防車、89名隊員陸續增援到達，工廠...

金山工地辦公室貨櫃屋暗夜起火 消防提醒用電安全

新北市金山區一處工地做為辦公室的貨櫃屋，今晚冒出黑煙。消防局獲報派員到場滅火，沒有人員傷亡。初步查看疑有電器使用不慎情況...

高雄鳳山傳3口之家3年前也曾尋短 鄰居這次救不了

高雄鳳山區一棟公寓國慶前夕傳出一家3口死亡，鄰居約晚間9點多聞到疑似屍臭味通報，警方到場後發現78歲施姓老婦以及53歲女...

5人相約釣魚…男子疑搶救手機未穿救生衣 失足落海送醫不治

新北市張姓男子與LINE群組4名友人，相約今天到北海岸野柳漁港外堤釣魚時，張男疑發現手機、鑰匙將掉入水中，急著撿拾時連人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。