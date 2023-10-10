鳳山一家3口 陳屍公寓

高雄鳳山區一棟公寓昨晚傳出一家三口死亡，警方接獲報案，指死者三人多日未出門，昨晚近九時許聞到疑有屍臭味。員警獲報趕抵現場，進屋後發現七十八歲施姓老婦人以及五十三歲的女兒和五十一歲兒子，躺在同一張床上，已死亡多時，客廳留有遺書。

轄區鳳山警分局警方漏夜封鎖現場鑑識，初步調查，現場並無外力介入，也無打鬥痕跡，三名死者身上也無明顯外傷，已排除他殺；警方從現場死者所留遺書，及現場跡象顯示，研判母親和一雙兒女疑是因疾病原因，發生令人遺憾之事。

據了解，施婦的一對兒女長期沒有工作，曾領取地方發放的救濟品；居住的公寓是自家所有，三人之前就曾意圖尋短，被鄰居發現破門救出。

警方研判三人大約死亡兩天時間，才會有屍臭味傳出被鄰居發現，昨晚已通知施姓老婦人在北部的大女兒南下，了解可能事發原因。

高雄市社會局昨晚表示，剛接獲通報三人死亡消息，正設法了解原因，會盡量給予家屬協助。

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