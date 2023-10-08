聽信導航「開入海中」…一家3口宜蘭買魚連車落海 打開車窗幸獲救

疑似聽信導航，加上視線不良，今晚來自新北林口的一家3口竟把轎車開入宜蘭大溪舊漁港，車內是一對夫妻與就讀國小的女兒，一家3口到大溪漁港買魚，返程時發生意外，所幸千鈞一髮之際，打開車窗從窗戶逃出，外籍漁工連忙拋下救生圈，把3人救上岸。

據警消了解，來自新北林口的一對夫妻帶著念小五的女兒，3人連車落海時，在強大水壓下根本打不開車門，緊急把車窗打開，坐在後座的母親拉著女兒從窗口逃出，駕駛座的先生也從窗口逃到車外，3人被外籍漁工及民眾救起後直呼：「車沉很快，太可怕了」。

事發今晚將近6點，縣消防局接獲民眾電話報案，位於頭城鎮濱海路5段大溪舊漁港內有輛自小客車不慎開入海中，請求救援，消防局立即派遣大里分隊出動人、車、艇前往搶救。不過尚未等到消防到場救人，外籍漁工見車輛落海，合力把3人救上岸，救護人員給予保暖，交由派出所處理。

根據車主表示，他們到大溪漁港買魚後，開啟導航準備開車回家，加上可能視線不良，才會不小心把車輛開入海裡，飽受一場驚嚇，所幸獲救，很感謝幫忙救起他們的人。