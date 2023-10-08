快訊

聽信導航「開入海中」…一家3口宜蘭買魚連車落海 打開車窗幸獲救

正式向哈瑪斯宣戰！ 以色列50年來首次進入戰爭狀態

穿T恤、內衣被帶走…哈瑪斯稱俘虜以軍指揮官 以色列：逾百人遭挾持

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聽信導航「開入海中」…一家3口宜蘭買魚連車落海 打開車窗幸獲救

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

疑似聽信導航，加上視線不良，今晚來自新北林口的一家3口竟把轎車開入宜蘭大溪舊漁港，車內是一對夫妻與就讀國小的女兒，一家3口到大溪漁港買魚，返程時發生意外，所幸千鈞一髮之際，打開車窗從窗戶逃出，外籍漁工連忙拋下救生圈，把3人救上岸。

據警消了解，來自新北林口的一對夫妻帶著念小五的女兒，3人連車落海時，在強大水壓下根本打不開車門，緊急把車窗打開，坐在後座的母親拉著女兒從窗口逃出，駕駛座的先生也從窗口逃到車外，3人被外籍漁工及民眾救起後直呼：「車沉很快，太可怕了」。

事發今晚將近6點，縣消防局接獲民眾電話報案，位於頭城鎮濱海路5段大溪舊漁港內有輛自小客車不慎開入海中，請求救援，消防局立即派遣大里分隊出動人、車、艇前往搶救。不過尚未等到消防到場救人，外籍漁工見車輛落海，合力把3人救上岸，救護人員給予保暖，交由派出所處理。

根據車主表示，他們到大溪漁港買魚後，開啟導航準備開車回家，加上可能視線不良，才會不小心把車輛開入海裡，飽受一場驚嚇，所幸獲救，很感謝幫忙救起他們的人。

疑似聽信導航及視線不良，來自新北林口的一家3口到宜蘭大溪買魚，回程時卻把車開入海裡，所幸打開車窗逃出獲救。圖／宜蘭縣消防局提供
疑似聽信導航及視線不良，來自新北林口的一家3口到宜蘭大溪買魚，回程時卻把車開入海裡，所幸打開車窗逃出獲救。圖／宜蘭縣消防局提供
疑似聽信導航及視線不良，來自新北林口的一家3口到宜蘭大溪買魚，回程時卻把車開入海裡，所幸打開車窗逃出獲救。圖／宜蘭縣消防局提供
疑似聽信導航及視線不良，來自新北林口的一家3口到宜蘭大溪買魚，回程時卻把車開入海裡，所幸打開車窗逃出獲救。圖／宜蘭縣消防局提供

外籍漁工 宜蘭

延伸閱讀

宜蘭舊大溪漁港車落海 移工救3人上岸無大礙

連假第2天風景區湧現人潮 宜蘭清水地熱車流總量管制中

李多慧首登台灣雜誌《Ciao潮旅》！啦啦隊女神最想泡宜蘭溫泉 旅遊必帶「這個」當賢妻良母

國慶連假玩大溪復興熱門景點 桃警推疏導替代路報馬仔

相關新聞

父子遇陡降海灘溺水…3高中生眼尖發現急下水 與外籍人士合力救援

國慶連假第2天，高雄西子灣發生一件父子遇陡降海灘溺水事件，幸好現場有3名高中生眼尖發現，與1名外籍男子一同將父子倆救上岸...

以為「想不開」！高雄見男攀7樓高陽台路人嚇壞 雲梯車救下才知是誤會

高雄市三民區建興路一棟大樓7樓，今天下午3時19分許傳出有人欲跳樓，消防局獲報，出動雲梯車前往將郭姓男子救下；郭尷尬向警...

兄弟鬩牆？公館知名地瓜球2老闆爆衝突 警到場竟是「這原因」互毆

林姓兄弟在北市公館商圈擺攤賣地瓜球，日前下雨天因討論客人排隊動線問題，兄弟倆起爭執，孰料不到幾分鐘從口角糾紛變成肢體衝突...

國一桃園段火燒車！男帶妻小出遊發現車「怪怪的」 急靠邊下秒竄火

國道一號南向47公里桃園路段今下午2點多發生一起火燒車事故，一位爸爸開車載著妻小趁連假出遊，半路上卻發現車子怪怪的，趕緊...

罰半蹲、持棍棒打人…桃園美髮店疑集體霸凌女助理 勞檢處出手了

桃園某連鎖美髮店傳出集體霸凌女助理，不僅處罰女助理半蹲、青蛙跳，還有員工拿棍棒打人，引發議論。桃園市勞檢處今表示，稍早已...

影／出航即撞礁石 澎湖交通船「白沙之星」船艙破大洞恐報廢

往返澎湖赤崁與吉貝間的交通船「白沙之星」，昨為閃避貨輪撞上淺礁，船上僅有4名船員沒有乘客，消防人員與義消的協助下，已拖回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。