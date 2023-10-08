影／小琉球沙灘外游泳體力透支 男子爬上礁石1小時獲救

1名男子今下午5點半至屏東小琉球威尼斯沙灘游泳，未料體力透支無法返回岸邊，緊急爬上鄰近礁石自救，以手機向海巡通報求援，經1小時後被搭乘管筏的救難人員帶回，他意識清楚，僅頭部輕微擦挫傷，送醫無大礙；南部分署第五岸巡隊呼籲，民眾從事水域活動應注意警示標語，評估環境及身體狀況以維安全。

該名男子於今下午4點左右穿著泳裝，將手機裝進防水袋中，至小琉球威尼斯沙灘外游泳，約莫1個小時後，準備返回陸地時卻因體力不支，再加上天色昏暗，擔憂受漲退潮、風浪影響，提高涉水風險，他趕緊攀爬上距岸約200公尺的礁石上，以手機通報海巡求援。

南部分署第五岸巡隊指出，下午5點35分左右接獲男子118專線求援，隨即通報小琉球安檢所派員前往救援，並通報海上救難協會等救援單位共同協處，於6點26分左右將男子救援上岸，該男子獲救後不發一語，意識清醒，意外僅造成他頭部輕微擦挫傷，送往琉球衛生所上藥包紮無大礙。

第五岸巡隊呼籲，小琉球於國慶連假人潮眾多，從事水域活動應注意警示標語，評估活動環境及身體狀況以維安全，另民眾從事水域活動時發生危急狀況，請撥打海巡「118」服務專線。