快訊

聽信導航「開入海中」…一家3口宜蘭買魚連車落海 打開車窗幸獲救

正式向哈瑪斯宣戰！ 以色列50年來首次進入戰爭狀態

穿T恤、內衣被帶走…哈瑪斯稱俘虜以軍指揮官 以色列：逾百人遭挾持

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／小琉球沙灘外游泳體力透支 男子爬上礁石1小時獲救

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

1名男子今下午5點半至屏東小琉球威尼斯沙灘游泳，未料體力透支無法返回岸邊，緊急爬上鄰近礁石自救，以手機向海巡通報求援，經1小時後被搭乘管筏的救難人員帶回，他意識清楚，僅頭部輕微擦挫傷，送醫無大礙；南部分署第五岸巡隊呼籲，民眾從事水域活動應注意警示標語，評估環境及身體狀況以維安全。

該名男子於今下午4點左右穿著泳裝，將手機裝進防水袋中，至小琉球威尼斯沙灘外游泳，約莫1個小時後，準備返回陸地時卻因體力不支，再加上天色昏暗，擔憂受漲退潮、風浪影響，提高涉水風險，他趕緊攀爬上距岸約200公尺的礁石上，以手機通報海巡求援。

南部分署第五岸巡隊指出，下午5點35分左右接獲男子118專線求援，隨即通報小琉球安檢所派員前往救援，並通報海上救難協會等救援單位共同協處，於6點26分左右將男子救援上岸，該男子獲救後不發一語，意識清醒，意外僅造成他頭部輕微擦挫傷，送往琉球衛生所上藥包紮無大礙。

第五岸巡隊呼籲，小琉球於國慶連假人潮眾多，從事水域活動應注意警示標語，評估活動環境及身體狀況以維安全，另民眾從事水域活動時發生危急狀況，請撥打海巡「118」服務專線。

1名男子今天下午5點半在小琉球威尼斯沙灘游泳，未料體力透支，緊急爬上鄰近礁石，經1小時後被救難人員帶回，僅頭部輕微擦挫傷，送醫無大礙。圖／南部分署第五岸巡隊提供
1名男子今天下午5點半在小琉球威尼斯沙灘游泳，未料體力透支，緊急爬上鄰近礁石，經1小時後被救難人員帶回，僅頭部輕微擦挫傷，送醫無大礙。圖／南部分署第五岸巡隊提供
1名男子今天下午5點半在小琉球威尼斯沙灘游泳，未料體力透支，緊急爬上鄰近礁石，經1小時後被救難人員帶回，僅頭部輕微擦挫傷，送醫無大礙。圖／南部分署第五岸巡隊提供
1名男子今天下午5點半在小琉球威尼斯沙灘游泳，未料體力透支，緊急爬上鄰近礁石，經1小時後被救難人員帶回，僅頭部輕微擦挫傷，送醫無大礙。圖／南部分署第五岸巡隊提供
1名男子今天下午5點半在小琉球威尼斯沙灘游泳，未料體力透支，緊急爬上鄰近礁石，經1小時後被救難人員帶回，僅頭部輕微擦挫傷，送醫無大礙。圖／南部分署第五岸巡隊提供
1名男子今天下午5點半在小琉球威尼斯沙灘游泳，未料體力透支，緊急爬上鄰近礁石，經1小時後被救難人員帶回，僅頭部輕微擦挫傷，送醫無大礙。圖／南部分署第五岸巡隊提供
1名男子今天下午5點半在小琉球威尼斯沙灘游泳，未料體力透支，緊急爬上鄰近礁石，經1小時後被救難人員帶回，僅頭部輕微擦挫傷，送醫無大礙。圖／南部分署第五岸巡隊提供
1名男子今天下午5點半在小琉球威尼斯沙灘游泳，未料體力透支，緊急爬上鄰近礁石，經1小時後被救難人員帶回，僅頭部輕微擦挫傷，送醫無大礙。圖／南部分署第五岸巡隊提供
1名男子今天下午5點半在小琉球威尼斯沙灘游泳，未料體力透支，緊急爬上鄰近礁石，經1小時後被救難人員帶回，僅頭部輕微擦挫傷，送醫無大礙。圖／南部分署第五岸巡隊提供
1名男子今天下午5點半在小琉球威尼斯沙灘游泳，未料體力透支，緊急爬上鄰近礁石，經1小時後被救難人員帶回，僅頭部輕微擦挫傷，送醫無大礙。圖／南部分署第五岸巡隊提供

小琉球 海巡 沙灘

延伸閱讀

小琉球連假萬人登島再添亂象 地標花瓶岩旁涼亭遭數頂帳篷霸占

揮別小犬狂風暴雨創傷陰霾 墾丁、小琉球喜迎首日出遊潮

颱風小犬來襲 往返屏東小琉球交通船停航3天

台南黃金海岸沙灘不敵颱風退縮 環團促守護海岸安全

相關新聞

父子遇陡降海灘溺水…3高中生眼尖發現急下水 與外籍人士合力救援

國慶連假第2天，高雄西子灣發生一件父子遇陡降海灘溺水事件，幸好現場有3名高中生眼尖發現，與1名外籍男子一同將父子倆救上岸...

以為「想不開」！高雄見男攀7樓高陽台路人嚇壞 雲梯車救下才知是誤會

高雄市三民區建興路一棟大樓7樓，今天下午3時19分許傳出有人欲跳樓，消防局獲報，出動雲梯車前往將郭姓男子救下；郭尷尬向警...

兄弟鬩牆？公館知名地瓜球2老闆爆衝突 警到場竟是「這原因」互毆

林姓兄弟在北市公館商圈擺攤賣地瓜球，日前下雨天因討論客人排隊動線問題，兄弟倆起爭執，孰料不到幾分鐘從口角糾紛變成肢體衝突...

國一桃園段火燒車！男帶妻小出遊發現車「怪怪的」 急靠邊下秒竄火

國道一號南向47公里桃園路段今下午2點多發生一起火燒車事故，一位爸爸開車載著妻小趁連假出遊，半路上卻發現車子怪怪的，趕緊...

罰半蹲、持棍棒打人…桃園美髮店疑集體霸凌女助理 勞檢處出手了

桃園某連鎖美髮店傳出集體霸凌女助理，不僅處罰女助理半蹲、青蛙跳，還有員工拿棍棒打人，引發議論。桃園市勞檢處今表示，稍早已...

影／出航即撞礁石 澎湖交通船「白沙之星」船艙破大洞恐報廢

往返澎湖赤崁與吉貝間的交通船「白沙之星」，昨為閃避貨輪撞上淺礁，船上僅有4名船員沒有乘客，消防人員與義消的協助下，已拖回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。