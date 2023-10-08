父子遇陡降海灘溺水…3高中生眼尖發現急下水 與外籍人士合力救援
國慶連假第2天，高雄西子灣發生一件父子遇陡降海灘溺水事件，幸好現場有3名高中生眼尖發現，與1名外籍男子一同將父子倆救上岸。
今日下午4點左右，一對父子來到高雄西子灣海水浴場戲水，疑似父親不熟當地水域地形，遇上陡降海灘發生溺水情事。恰巧就讀高雄高工陳宥翔與分別就讀三信家商的林哲賢、海青工商的何翊維三名好友發現情況不對，趕緊下水救援，一名帶著妻小來遊玩的外籍人士見狀也加入救援。外籍男先將孩子抱起離岸，接著再返回與高中生一同救援。因為溺水父親身材魁梧，目測體重至少上百公斤，3名高中生一開始因為拉不動，只好手拉手將人慢慢從溺水區域拖到岸際。
但溺水父實在喝了太多海水，不停狂嘔，意識有些模糊，但基本生命徵象良好，消防救援人員到場後也迅速將人員送往醫院。小孩則被一名女性海巡人員抱在一旁安撫。據悉，父親為救孩子，死命將孩子撐在頭上，才會嗆水意識模糊。
而協助加入救援小孩的外籍人士，自己也因為太投入救援，小腿多處擦傷，現場救護人員也協助處理傷口，並表示不用就醫。
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