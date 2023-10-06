高雄鳳山再飄異味！日前軍方油管漏油今又聞味 環保局解釋原因

高雄鳳山建國路二段與經武路口因軍方燃料油管漏油，3日發出濃烈異味，但文英里民反映今天又聞到異味，環保局空污小組檢測為高碳數烷類，研判下雨沖刷溝壁殘油造成異味。

高雄市鳳山區建國路二段與經武路口一帶3日晚間發生濃烈異味。環保局表示，經確認是軍方燃料油管漏油，已請中油關閉管線閥門，並依法裁處軍方新台幣10萬元以上罰鍰。

環保局今天發布訊息指出，經鳳山區文英里長通報，人員在原洩漏處（建國經武路口），往下游至建國鳳松路口偵測水溝下方約274ppm（濃度最高處），空污小組採集空氣樣品分析初判為庚烷，GC/MS檢測結果為高碳數烷類與10月3日圖譜相似。

環保局研判，因這2天颱風過境下雨沖刷溝壁殘油，造成異味。環保局及軍方已調派沖吸車，持續清除殘油、空污小組監控空氣品質。