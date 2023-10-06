舅甥搭計程車4公里潑汽油搶銀樓 長短腳跑不快遭逮

上個月28日晚上曾姓男子朝新北市五股區一間銀樓潑灑汽油，大喊「給我黃金項鍊，不然我現在灑汽油放火」同行外甥沈男在外把風。店家驚見立即衝出櫃台，把曾男推出店外報警處理。警方獲報迅速趕抵，曾嫌已被路人壓制，另在店外逮捕沈男一併帶回偵辦，警詢後依恐嚇取財、放火未遂函送沈男，曾男移送後檢察官複訊裁定收押。

據了解，曾姓男子（57歲）有多項前科的他，因長短腳得持拐杖行動相當不便。上個月28日晚上曾男夥同外甥沈男（48歲）從新北市泰山區明志路二段搭乘一輛多元計程車，隨機來到4公里外的新北市五股區成泰路二段一家銀樓。

兩人下車沈男在外頭把風，曾男立馬走進銀樓內，他話沒多說直接從包內掏出一瓶2公升沙士寶特瓶，打開瓶口朝著店內櫃台、椅子、地板潑灑汽油，並大喊「給我黃金項鍊，不然我現在灑汽油放火」店老闆驚見按鈴報警，旋即與老闆娘一同把曾男推出店外。

此時店外正好有人經過，見曾男疑似要行搶立即把他壓制在地，隨後員警趕抵將他上銬逮捕，並在銀樓店外附近逮捕沈男，帶回派出所偵辦。偵詢時沈男辯稱不知曾男犯行，否認在外把風，曾男則坦承犯行，辯稱欠債缺錢，警詢後依恐嚇取財、放火未遂等罪嫌，函送沈男法辦；曾男則移送法辦，檢察官複訊裁定收押。