小犬颱風嘉縣傳災情 摔車、路樹砸傷已10人受傷送醫

「小犬颱風」雖然目前沒有帶來雨水但強風侵襲造成嘉義縣民摔車、遭路樹砸傷等，已有10名縣民受傷送醫。縣長翁章梁指示加快搶修速度，儘速復電、清除路樹倒塌及廣告看板掉落等狀況，減少對民眾的不便。

嘉義縣災變中心表示，颱風帶來的強烈陣風造成沿海地區東石鄉、布袋鎮、義竹鄉等地停電，停電總戶數達16017戶，台灣電力公司昨晚第一時間出動110餘位工程人員搶修，截至5日清晨還有8279戶停電，預計傍晚恢復全數供電。

衛生局、消防局統計，縣內有10名民眾因風災受傷，目前有4人留院觀察中。這些民眾被強風吹倒摔車、被路樹砸傷、被門砸傷或因停電跌倒家中等。

縣府建設處表示，公路災情共13件，主要為大型異物掉落影響行車安全，已處理6件，7件正在處理；另有42處路樹倒塌、電線杆損毀12處，將趕在今天處置完畢。

經濟發展處表示，接獲9件廣告物或鐵皮倒塌案件及2件建物毀損案件，其中6處已清理，4件簽派工處理，1件公所處理中。

環保局指出，颱風停班停課期間，新港鄉及民雄鄉垃圾清運正常出勤，其餘各鄉鎮市都停止收運垃圾。

警察局表示，針對台82線（中和交流道）、嘉175線、國道1嘉義、民雄交流道及民雄、大林及水上地下道、太保市北新里浮水橋及溪口柴林腳仁亨橋，以及建設處提供的易淹水路地點、山區易發生落石崩塌等路段，都已編排警力加強巡視，目前未發現積、淹水狀況。