快訊

劉德華追求女神遭拒！事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

重創政府形象！圍捕安置狒狒變獵殺 監院糾正桃市府、農業部

獨／基泰忠孝大樓125億交易 背後真實買主可能是這家公司

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小犬颱風嘉縣傳災情 摔車、路樹砸傷已10人受傷送醫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

小犬颱風」雖然目前沒有帶來雨水但強風侵襲造成嘉義縣民摔車、遭路樹砸傷等，已有10名縣民受傷送醫。縣長翁章梁指示加快搶修速度，儘速復電、清除路樹倒塌及廣告看板掉落等狀況，減少對民眾的不便。

嘉義縣災變中心表示，颱風帶來的強烈陣風造成沿海地區東石鄉、布袋鎮、義竹鄉等地停電，停電總戶數達16017戶，台灣電力公司昨晚第一時間出動110餘位工程人員搶修，截至5日清晨還有8279戶停電，預計傍晚恢復全數供電。

衛生局、消防局統計，縣內有10名民眾因風災受傷，目前有4人留院觀察中。這些民眾被強風吹倒摔車、被路樹砸傷、被門砸傷或因停電跌倒家中等。

縣府建設處表示，公路災情共13件，主要為大型異物掉落影響行車安全，已處理6件，7件正在處理；另有42處路樹倒塌、電線杆損毀12處，將趕在今天處置完畢。

經濟發展處表示，接獲9件廣告物或鐵皮倒塌案件及2件建物毀損案件，其中6處已清理，4件簽派工處理，1件公所處理中。

環保局指出，颱風停班停課期間，新港鄉及民雄鄉垃圾清運正常出勤，其餘各鄉鎮市都停止收運垃圾。

警察局表示，針對台82線（中和交流道）、嘉175線、國道1嘉義、民雄交流道及民雄、大林及水上地下道、太保市北新里浮水橋及溪口柴林腳仁亨橋，以及建設處提供的易淹水路地點、山區易發生落石崩塌等路段，都已編排警力加強巡視，目前未發現積、淹水狀況。

縣長翁章梁指示，這次的災情主要來自強烈陣風，造成停電、路樹倒塌、掉落物影響路面交通等狀況，要求各單位今日全力搶修，讓民眾在颱風假結束後儘快回到一般生活，也呼籲民眾隨時關注颱風狀況，減少非必要外出，一同平安度過小犬颱風。

嘉義縣長翁章梁坐陣嘉義縣災變中心聽取各局處災害防治作為。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁坐陣嘉義縣災變中心聽取各局處災害防治作為。圖／嘉義縣政府提供
東西向台82線昨晚樹倒擋道。圖／民眾提供
東西向台82線昨晚樹倒擋道。圖／民眾提供
避免強風危害用路人安全，太保市牛稠溪浮水橋實施封橋、禁止通行。圖／嘉義縣政府提供
避免強風危害用路人安全，太保市牛稠溪浮水橋實施封橋、禁止通行。圖／嘉義縣政府提供

小犬颱風 停電

延伸閱讀

翁章梁視察防汛整備 再喊話中央盼加速赤蘭溪疏濬

嘉義茶園步道設「柴語錄」打卡點 翁章梁大方撩妹成焦點

嘉義縣第7安衛家族落腳馬稠後產業園區 盼降低職災發生率

陳吉仲宣布請辭 翁章梁下午取消行程將參加歡送會

相關新聞

小犬颱風釀死 台中84歲嬤睡夢中被倒下玻璃門碎片割傷不治

台中傳出颱風死亡災情，住在台中市大安區的84歲陳黃阿嬤，今天清晨睡覺時，疑被強風吹倒的玻璃門破片割傷，送醫急救不治，警方...

颱風前夕高雄某國中女警衛關鐵門突跪地 1天後發現已死

高雄市鳳山區某國中一名張姓女警衛，昨因小犬颱風來襲，市府宣布晚上停班停課，張女疑欲關鐵門時，身體不適俯臥跪地，由於昨晚風...

新北身障孝子不知母已死伴屍2日 急電里長：媽媽怪怪的

新北市板橋區1名擔任清潔工的吳姓男子患有身心障礙，與中風的73歲母親相依為命，上月30日吳男出門上班時見母親坐在客廳以為...

新北三重某高中女學生墜2樓 校方通報校安未報警

今天早上11時23分左右新北市三重區一所高中，驚傳一名16歲女學生不知何因從2樓墜落，當場沒有意識。新北市消防局獲報派員...

3天前房東找不著 今汐止保長坑溪驚見他成浮屍

新北市汐止區有民眾今天上午經過保長坑溪河堤時，發現水面上有1具浮屍載浮載沉嚇得立即報警。消防人員將浮屍打撈上岸後，警方確...

影／高雄婦颱風夜將臨盆 警急開道送醫順利產子

小犬颱風來襲，昨天晚間1名陳姓男子匆匆跑進高雄市警前鎮分局草衙派出所求助，原來他妻子在颱風風勢漸強之際，突然感覺腹部陣痛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。