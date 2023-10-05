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高市議員收恐嚇信 寄信人冒名警政署長

聯合報／ 記者林保光／高雄報導

高雄市議員李柏毅收到恐嚇信，寄信人竟冒用警政署長黃明昭的名字。記者林保光／攝影
高雄市議員李柏毅收到恐嚇信，寄信人竟冒用警政署長黃明昭的名字。記者林保光／攝影
高雄市議員李柏毅服務處昨天收到7封恐嚇信，附上槍彈照片，甚至還用警政署長黃明昭的名字寄恐嚇郵件，李稱前天在議會質詢高雄市觀光局高閔琳遭冒名寄恐嚇信後，昨就陸續收到恐嚇信，要求警方追查；警方表示，已成立專案小組全力偵辦。

李柏毅昨下午到高雄市警左營分局報案後表示，日前在議會質詢高閔琳恐嚇信函後，服務處隔日就接到7封email，信中要求「刪除高閔琳的臉書貼文」，部分信件竟署名警政署長「黃明昭」，並附上霰彈槍照片，威脅「給你1天時間，不然你全家會有生命危險」。

李柏毅指出，7封恐嚇信除3封用黃明昭名義，還有用高閔琳、王鴻薇等人姓名，稱「4顆遙控炸彈已安裝在台北故宮，明日10點引爆，並將在臉書直播」。

李柏毅說，近期發生多起冒名恐嚇案，背後應該是很大的集團、目無法紀，希望警方透過科技偵辦，迅速破案。

據了解，寄給李柏毅的幾封郵件，冒名者先在總統府民意信箱、法務部與最高檢察署等首長信箱留下恐嚇內容，再由機關系統回覆所留的電子信箱，而幕後留言者，在相關首長信箱所留的電子郵件信箱是李柏毅的信箱。左營警分局表示，已與刑大科偵隊、刑事局電偵大隊成立專案小組，分析全國發生類似案件，全力偵辦中。

恐嚇 李柏毅 高閔琳 黃明昭 觀光局 總統府 法務部 王鴻薇

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