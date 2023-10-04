影／高市議員收恐嚇信 寄信人竟冒用警政署長名字

高雄市議員李柏毅昨天在議會，質詢高雄市觀光局長高閔琳遭冒名寄恐嚇信後，今天他服務處便受到7封恐嚇信，還附上槍彈照片，甚至還用警政署長黃明昭的名字寄恐嚇郵件，下午立即報警，要求警方查出幕後集團。

李柏毅今天下午到高雄市警左營分局，完成報案。他說，昨天他剛在議會質詢過高閔琳的恐嚇信函之後，今天他的服務處就接到7封email，信中要求刪除高閔琳的臉書貼文，信件竟署名警政署長「黃明昭」，並附上霰彈槍的照片，威脅「給你1天時間，不然你全家會有生命危險」。

李柏毅指出，7封恐嚇信除了3封用黃明昭名義，還有用高閔琳、王鴻薇等人的名字所寄的恐嚇信，稱「4顆遙控炸彈已安裝在台北故宮，明天早上10點引爆炸彈，並且在facebook直播這一壯舉」。

李柏毅說，他希望警方延續查明高閔琳被恐嚇案件，並查明最近國民黨黨工被收押之後，居然還恐嚇不斷，認為這個集團是很大的集團，且目無法紀，希望警方透過科技偵辦，查明這個集團，讓民眾更清楚。

據了解，寄給李柏毅的這幾封郵件，是有人冒名在在總統府民意信箱、法務部與最高檢察署等首長信箱，留下恐嚇內容，再由機關系統回覆所留的電子信箱，而幕後留言者在相關首長信箱所留的電子郵件信箱，卻是李柏毅的信箱。

左營警分局接獲李柏毅的報案後，表示與刑大科偵隊、刑事局電偵大隊成立專案小組，分析全國發生的類似案件，全力偵辦中。