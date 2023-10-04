詐團拿500萬「財源廣進」假鈔 騙到16萬顆USDT泰達幣

新北曾姓男子為賺3萬元酬勞受詐團指示，拿500萬元假鈔赴台中買泰達弊USDT，程姓、戴姓買家依約交易並將16萬多顆虛擬幣匯入指定帳戶，打開整袋現金才驚覺500多萬的千元大鈔竟都是印有「財源廣進」的假鈔，且虛擬幣早入詐團戶頭難以追討，檢方依行使偽造通用紙幣罪嫌起訴曾。

檢警調查，曾男（22歲）為了賺3萬元的報酬，受詐騙集團不詳成員「阿凡」、「鋼鐵人」指示，由曾男今年5月28日先是在高鐵板橋站男廁內，先向阿凡領取面額500萬元的假鈔，再由鋼鐵人居間和戴姓、程姓買家聯絡，表示打算以502萬1500元購買16萬1516顆虛擬幣USDT。

戴、程因而誤信，並於5月29日依約到高鐵台中站的一處停車場交易，曾男將整袋裝有500萬元的假鈔交付對方。據了解，曾所持假鈔仿造銀行使用捆鈔綁帶，將10萬元綁成1本、10本成1捆，戴、程以為是剛領出的新鈔，隨即將虛擬幣USDT匯入曾所指定的電子錢包中。

未料因程男當場沒立驗鈔，直到完成匯入虛擬幣手續後，這才驚覺袋子內的50捆千元大鈔上，竟然通通都是印有「財源廣進」的假鈔，台中第2分局獲報後經檢方指揮偵辦，逮到曾男及相關假鈔等證物。

檢方訊時，曾坦承受詐團「阿凡」等人指示，先在高鐵板橋站取得交易虛擬幣用的500萬元假鈔，再南下至台中站交易，完成後詐團也給予3萬元酬勞。

程、戴指證歷歷，並提出相關對話，收到的500萬元假鈔佐證，另調閱高鐵站停車場監視器也發現雙方在裡頭的交易畫面。

檢方認為，曾男同時涉犯三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造通用紙幣等罪嫌，2罪想像競合，偵結從重依行使偽造通用紙幣罪嫌起訴曾，該罪法定刑為3年以上、10年以下徒刑。