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影╱醉男持鐵鎚亂晃砸娃娃機及超商玻璃 民憂隨機犯案才可怕

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林1名中年男子酒後出現脫序行為，昨天深夜持鐵槌敲壞崙背某店家6部娃娃機，附近還有1間超商也同樣發生被砸玻璃的情事，被害店家向西螺警方報案後，犯嫌隨遭追緝到案，全案今函送法辦。

臉書社團「單純崙背人」流傳1支影片指，1名年約50歲的李姓男子，昨天深夜不睡覺，約晚上11時許持鐵鎚、騎著腳踏車到崙背1處夾娃娃機店砸機台，短短30秒內連續毀損6部機台的玻璃，粗估造成被害人損失上萬元。

李男竟還不罷休，繼續騎腳踏車到附近400公尺處1間超商砸店，造成門市玻璃全毀，現場凌亂不堪，值班人員面對突如其來的橫禍大感傻眼，所幸沒有人受傷。

警方接獲報案趕到現場時發現李男全身酒氣、口語表達不清，立即帶回派出所實施保護管束，並在他身上查扣犯案用的鐵鎚，針對李男1個晚上連續犯行毀損店家財物，警詢後全案依涉嫌毀損罪函送雲林地檢署偵辦。

當地民眾表示，光是男子酒後持鐵鎚在路上晃就令人心生畏懼，憂心如果隨機傷人後果不堪設想，幸好純樸小鎮的生活作息固定，深夜時段街道上幾乎無人才未發生憾事，希望家屬能約束當事人行為。

雲林1名中年男子酒後出現脫序行為，昨天深夜持鐵槌敲壞6部娃娃機，但他未因此罷休，附近還有1間超商也同樣被他砸玻璃。記者陳苡葳／翻攝
雲林1名中年男子酒後出現脫序行為，昨天深夜持鐵槌敲壞6部娃娃機，但他未因此罷休，附近還有1間超商也同樣被他砸玻璃。記者陳苡葳／翻攝

夾娃娃機 腳踏車 超商

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