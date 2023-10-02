影／不顧紅燈號誌高高掛 台中兩騎士堅持違規撞一團

網路社群近日流傳一段影片，案發地點是台中市北區忠明路、忠明三街口，有兩輛機車闖紅燈後，因為其中一輛機車要左轉，被直行的機車撞上，雙方都有擦挫傷，但無生命危險，根據用路人行車記錄器拍攝到的燈號，當時已紅燈一段時間，不過兩名機車騎士仍無視號誌違規，也讓網友熱議。

此案發生在上月30日下午4時許，北區忠明路與忠明三街口有兩輛機車的交通事故，經查，蔡姓男子（57歲）當時騎機車沿北區忠明路外側車道，往西屯路方向行駛，欲在路口左轉，當時柯男（49歲）也是騎機車，沿北區忠明路外側車道，往西屯路方向直行。

雙方在路口時，因在前方的蔡男欲左轉，當時直行的柯男閃避不及撞上，雙方的車輛有損傷，二人手腳、身體也都擦挫傷，但沒有生命危險。

經查，案發時兩名機車騎士都已闖紅燈，但無酒駕情事，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續調查，若此案明確的違規事證，將依法開罰。

此案有用路人將行車記錄器分享到YouTube「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，引發網友熱議，不少網友也開酸「兩個闖紅燈的撞一起，天下竟然有這麼好的事」、「三寶為了不殃及無辜的人選擇兩兩相撞」、「果然是物以類聚」、「」