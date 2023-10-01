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機車旅遊蘇花公路被蜂螫 疼痛難耐求救幸無生命危險

中央社／ 花蓮縣1日電

中秋連假東部遊客多，花蓮縣消防局今天表示，昨天下午一對夫妻騎機車旅遊，途經蘇花公路時被蜂螫咬，2人頸部與手部疼痛難耐登門求救，救護人員迅速處理，身體無礙後繼續旅程。

花蓮縣消防局表示，一對夫妻昨天下午自行來到和仁分隊，聲稱騎機車旅遊，途經蘇花公路隧道時被蜂螫咬，請求協助。

和仁分隊的救護人員立刻幫其查看被螫咬部位，並依專業判斷排除傷患急性過敏的可能後，迅速處理傷口，緩解傷患疼痛，經過一段時間休息後，夫妻表示身體無礙並繼續旅行，並對和仁分隊熱心協助表達感謝。

花蓮縣消防局指出，近期已接獲數起蜂螫案件，所幸都能經由高級救護技術員立即進行肌肉注射腎上腺素，最終平安脫險。

花蓮縣消防局說明，蜂的種類眾多，在台灣嚴重威脅人的虎頭蜂主要有4種，分別是黃腰虎頭蜂、黃腳虎頭蜂、黑腹虎頭蜂及台灣大虎頭蜂；其中黃腰虎頭蜂主要分布於平地、丘陵地、到海拔1000公尺以下地區，是都市或市郊最常見種類。

但無論是哪種虎頭蜂，若是被螫者剛好是對蜂毒嚴重過敏的人，被螫1針的蜂毒量都有可能讓過敏者產生嚴重過敏反應、甚至喪命；而時序進入9、10月中秋前後，蜂巢發展最盛，並準備分巢，因此在這段時間，蜂群最大，為了繁衍保護下一代攻擊力最強。

虎頭蜂另一個特別之處在於同一隻虎頭蜂能反覆蟄叮數次，一般蜜蜂螫針末端具有倒勾，當其進行螫叮動作時，即會因此造成腹部組織拉扯破裂死亡，但虎頭蜂無此顧慮，可反覆多次螫扎。

虎頭蜂屬於社會性蜂類，能分泌「警報費洛蒙」，當被1隻虎頭蜂螫叮同時，可能也被虎頭蜂噴上了「警報費洛蒙」的標記，其他蜂將會對標的物進行密集集中式攻擊。

花蓮縣消防局表示，民眾務必牢記「少螫一針，就少一點致死危險」，報案時，主動告知119受理派遣人員「受傷人數」以及「傷情狀況」（例如患者保持清醒還是已經昏迷）以利派遣足夠或是適當救護技術員攜帶必要藥物前往救援。

虎頭蜂 花蓮 蘇花公路 連假 蜜蜂

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