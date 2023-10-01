烏來、石門分傳蜂螫傷人 兩處蜂巢都還沒找到待追查

新北市石門區青山瀑布步道今天下午有8名遊客被蜂螫傷，就醫後均無生命危險。動保處委由民間捕蜂達人前往尋找蜂巢，到天黑時仍未發現。明天天亮後將再去尋找，希望能摘除蜂巢免除後患。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午3點5分接獲報案，石門地區有人被蜂螫傷，8名傷者已從山區退回台2線，需要救援。傷者為1對台灣夫婦和6名外籍人士。

消防局派遣瑞芳中隊和金山、石門、淡水、三芝、慈福、竹圍分隊共14車22人前往救護，三芝分隊救護車送2人、金山分隊救護車送1名前往淡水馬偕醫院。另5名傷者自行開車前往就醫，8人均意識清楚，送醫後脫險。

蜂群螫傷遊客事件後，青山瀑布步道暫時封閉，以免再有人受傷。動保處接獲通報，派人到8人可能遭遇蜂群攻擊的地點搜尋蜂巢，但未發現。

烏來內洞森林遊樂區今天也有3人在瀑布附近遭蜂螫，動保處人員未看到蜂巢，改朝步道旁樹叢噴灑殺蟲劑，未見蜂群竄出，仍不知蜂巢位置。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，近期多次傳出登山民眾被虎頭蜂攻擊螫傷意外，甚至有人因為引發過敏性休克死亡憾事，提醒民眾從事戶外山區活動，應把握幾個自保原則：

1.保持冷靜遠離，不要攻擊蜂群，因為蜂群原則上本身不會主動攻擊人。 2.建議選擇淺色或表面光滑的服飾，避免蜂類敏感的顏色或材質。 3.野外活動如發現有蜂群圍繞飛翔，前方可能有蜂巢，不可繼續前進，應繞道或退後，假如進入蜂巢警戒範圍，切記不可揮趕，應保持鎮定，緩慢、安靜地大步離開。 4.如果對蜂螫出現嚴重反應（如呼吸困難、喉嚨腫塞等），立刻撥打119並告蜂螫情形已利後續急救處置。若曾因蜂螫產生過敏反應者，須避免再度蜂螫，以免誘發嚴重過敏。