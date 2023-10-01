快訊

國道一號北上彰化、台中段入夜後仍壅塞 車禍事故16起

亞運棒球／全場驚呆！面對資格賽出線的泰國 中華隊先掉分

小犬颱風最快今晚升級「中型犬」 周二海陸警齊發機率高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

烏來、石門分傳蜂螫傷人 兩處蜂巢都還沒找到待追查

聯合報／ 記者邱瑞杰李成蔭黃子騰／新北即時報導

新北市石門區青山瀑布步道今天下午有8名遊客被蜂螫傷，就醫後均無生命危險。動保處委由民間捕蜂達人前往尋找蜂巢，到天黑時仍未發現。明天天亮後將再去尋找，希望能摘除蜂巢免除後患。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午3點5分接獲報案，石門地區有人被蜂螫傷，8名傷者已從山區退回台2線，需要救援。傷者為1對台灣夫婦和6名外籍人士。

消防局派遣瑞芳中隊和金山、石門、淡水、三芝、慈福、竹圍分隊共14車22人前往救護，三芝分隊救護車送2人、金山分隊救護車送1名前往淡水馬偕醫院。另5名傷者自行開車前往就醫，8人均意識清楚，送醫後脫險。

蜂群螫傷遊客事件後，青山瀑布步道暫時封閉，以免再有人受傷。動保處接獲通報，派人到8人可能遭遇蜂群攻擊的地點搜尋蜂巢，但未發現。

烏來內洞森林遊樂區今天也有3人在瀑布附近遭蜂螫，動保處人員未看到蜂巢，改朝步道旁樹叢噴灑殺蟲劑，未見蜂群竄出，仍不知蜂巢位置。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，近期多次傳出登山民眾被虎頭蜂攻擊螫傷意外，甚至有人因為引發過敏性休克死亡憾事，提醒民眾從事戶外山區活動，應把握幾個自保原則：

1.保持冷靜遠離，不要攻擊蜂群，因為蜂群原則上本身不會主動攻擊人。

2.建議選擇淺色或表面光滑的服飾，避免蜂類敏感的顏色或材質。

3.野外活動如發現有蜂群圍繞飛翔，前方可能有蜂巢，不可繼續前進，應繞道或退後，假如進入蜂巢警戒範圍，切記不可揮趕，應保持鎮定，緩慢、安靜地大步離開。

4.如果對蜂螫出現嚴重反應（如呼吸困難、喉嚨腫塞等），立刻撥打119並告蜂螫情形已利後續急救處置。若曾因蜂螫產生過敏反應者，須避免再度蜂螫，以免誘發嚴重過敏。

新北市烏來山區今天發生遊客被蜂螫傷事件，動保處人員朝樹叢區噴藥，設法找出蜂巢的位置。圖／新北市動保處提供
新北市烏來山區今天發生遊客被蜂螫傷事件，動保處人員朝樹叢區噴藥，設法找出蜂巢的位置。圖／新北市動保處提供
新北市石門區青山瀑布步道今天下午有8名遊客被蜂螫傷，消防人員研判發生地點，以利找出蜂巢。記者邱瑞杰／翻攝
新北市石門區青山瀑布步道今天下午有8名遊客被蜂螫傷，消防人員研判發生地點，以利找出蜂巢。記者邱瑞杰／翻攝
新北市石門區青山瀑布步道今天下午有8名遊客被蜂螫傷，就醫後脫險。記者邱瑞杰／翻攝
新北市石門區青山瀑布步道今天下午有8名遊客被蜂螫傷，就醫後脫險。記者邱瑞杰／翻攝

石門 淡水 虎頭蜂

延伸閱讀

再遇虎頭蜂攻擊！探訪石門秘境被螫傷 8遊客送醫

基隆深澳坑4人遭蜂螫禍首捉到了 摘除20公斤蜂窩捕獲千隻虎頭蜂

看到蜂群想安靜繞過仍被螫 瑞芳區長：沒有回頭有點可惜

登革熱防治頻繁噴藥惹民怨 台南市修正化學防治策略

相關新聞

中秋10親友相揪登山…烏來內洞森林遊樂區遭不明蜂種螫 3人急送醫

中秋連假讓不少民眾選擇出遊親近大自然，但卻遭危險，新北有親友團10人赴烏來內洞森林遊樂區登山，其中三人在瀑布附近遭蜂螫，...

南迴公路傳悲劇…47歲男駕駛衝出邊坡「墜10公尺深山谷」 送醫搶救不治

屏東縣獅子鄉省道台9線今天下午發生死亡交通事故，47歲邱姓男子駕車沿南迴公路從台東往屏東方向行駛，行經447.5公里處時...

烏來、石門分傳蜂螫傷人 兩處蜂巢都還沒找到待追查

新北市石門區青山瀑布步道今天下午有8名遊客被蜂螫傷，就醫後均無生命危險。動保處委由民間捕蜂達人前往尋找蜂巢...

再遇虎頭蜂攻擊！探訪石門秘境被螫傷 8遊客送醫

新北市石門區今天下午有8名遊客被蜂螫傷，其中3人由消防局救護車送往淡水馬偕醫院急救，另5人自行開車去就醫。

還有殘火…澎湖吉貝垃圾掩埋場昨竄火 抽海水灌救24小時仍未全滅

澎湖吉貝嶼的垃圾掩埋場，昨天下午3時許竄出惡火，火勢直至今早已延燒7000平方公尺，澎湖縣消防局加派人力及動員挖土機灌救...

能去挪威挖油井還缺50萬？ 北市警「這一句」戳破詐騙、守住婦人養老金

台北市8旬羅姓婦人日前跑去郵局提要款50萬元，臨櫃人員見金額龐大關心提款事由，婦人稱「朋友在挪威挖油井，缺錢幫忙贊助」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。