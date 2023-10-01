能去挪威挖油井還缺50萬？ 北市警「這一句」戳破詐騙、守住婦人養老金

台北市8旬羅姓婦人日前跑去郵局提要款50萬元，臨櫃人員見金額龐大關心提款事由，婦人稱「朋友在挪威挖油井，缺錢幫忙贊助」，行員認為怪異，請求警方到場。警方一聽就知道是詐騙，苦口婆心勸說，更反問「都挖油井了，他不缺50萬啦，真的」，最終順利打消她提款念頭，幫忙守住養老金。

文山二分局萬盛派出所警員劉育銨、景暐傑上月接獲轄內郵局通報，趕抵了解一名羅姓婦人（81歲）稱朋友在挪威開發油井事業，挖到油井要開船把原油運回岸上，運輸過程需要手續費50萬元，但因為缺錢，請求幫忙用50萬元購買比特幣再轉帳，員警一聽就知道是詐騙，立刻聯絡她家屬到場。

期間羅婦堅持要提領，員警好說歹說稱「錢不容易賺啊」，她態度從容回「是啊是啊，這是我的養老金」，終於等到羅婦家屬到場，警方再一次描述過程，家屬也感覺怪異，後續由員警耐心溝通，並說明過去詐騙案例，更直指「都挖油井了，他不缺50萬啦，真的」，羅婦這才相信自己遇到「假交友真詐騙」，打消提款念頭返家。

文山二分局呼籲，網友交友應格外小心審慎，尤其是「跨國戀情」應保持警惕，不要輕易透露個人資料、傳送私密照，若對方提出金錢需求，應提高警覺，勿輕易匯款或提供帳戶，遇有任何疑似詐騙狀況，請撥打165或110向警察機關求證，以免遭詐騙。