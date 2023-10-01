快訊

亞運滑輪／第4名→違反運動精神失格 黃玉霖淚崩：我沒有…

氣！玩《英雄聯盟》斷線突被踢「大家都這樣」 玩家曝1解決方法果真有效

影／女子手賤拿打火機燒餐廳 店內陷火海她竟趁亂落跑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣消防員冒險下切150米山崖救人 家屬捐無人機感謝

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

59歲曾姓男子7月16日隨團86人到玉山國家公園「塔塔加三山」健行，不幸走失跌落150米深山谷罹難，曾男的母親曾黃月桂為感激嘉義縣消防局連日搜救，甚至到山崖下把人拉起帶回家，特地捐贈30萬元救難空拍機及山域搜救器材，今在消防局由局長蔡建安代為受贈。

蔡建安指出，阿里山鄉石水山救援當天相當險峻，搜救人員除重裝紮營在石水山中，運用空拍機科技搜索，發現曾男出現在150米深陡峭山崖，警消及搜救大隊出動22人，凌晨4點40分大霧仍下切搜救，直到早上9點42分才抵達曾男受困位置，以繩索接力把他拉上峭壁。

曾男家屬說，在山難搜救的那幾天，消防人員不顧天候不佳、地形險峻，毫不猶豫冒險前行，徒步搜救、冒黑紮營，扛人上山再回到停車場，雖然敵不過大自然力量，家人仍不幸離世，但消防人員英勇行動令她感動，希望透過捐贈救難裝備，表達最深切的感激及謝意。

嘉義縣消防局指出，需多山域地點難以徒步抵達，透過空拍機搜索的上帝視角，能快速尋找受難者位置，透過即時影像及GPS定位，能提前瞭解地形狀況，擬定救災策略，對搜救效率有很大提升；另，也有鉤環、雙滑輪、繩索及防護墊等都是提昇安全及效率的裝備。

曾黃月桂（前排右四）感謝警消及救難大隊將兒子帶回家，今捐無人機及救難裝備給嘉義縣消防局。記者黃于凡／攝影
曾黃月桂（前排右四）感謝警消及救難大隊將兒子帶回家，今捐無人機及救難裝備給嘉義縣消防局。記者黃于凡／攝影
曾黃月桂感謝警消及救難大隊將兒子帶回家，今捐無人機及救難裝備給嘉義縣消防局。記者黃于凡／攝影
曾黃月桂感謝警消及救難大隊將兒子帶回家，今捐無人機及救難裝備給嘉義縣消防局。記者黃于凡／攝影
曾黃月桂（中）感謝警消及救難大隊將兒子帶回家，今捐無人機及救難裝備給嘉義縣消防局。記者黃于凡／攝影
曾黃月桂（中）感謝警消及救難大隊將兒子帶回家，今捐無人機及救難裝備給嘉義縣消防局。記者黃于凡／攝影
曾黃月桂感謝警消及救難大隊將兒子帶回家，今捐無人機及救難裝備給嘉義縣消防局。記者黃于凡／攝影
曾黃月桂感謝警消及救難大隊將兒子帶回家，今捐無人機及救難裝備給嘉義縣消防局。記者黃于凡／攝影
曾黃月桂（左四）感謝警消及救難大隊將兒子帶回家，今捐無人機及救難裝備給嘉義縣消防局。記者黃于凡／攝影
曾黃月桂（左四）感謝警消及救難大隊將兒子帶回家，今捐無人機及救難裝備給嘉義縣消防局。記者黃于凡／攝影

空拍機 玉山國家公園 嘉義

延伸閱讀

影／曾參與土耳其震災！終於尋獲傅姓班長 消防小隊長感動：任務結束了

好消息！明揚大火受傷7消防員 從加護病房轉出一般病房

批陳建仁說謊 消促會政院前抗議提三訴求

桃園首座學、術科合一無人機考場 設有一條龍培訓課

相關新聞

吉貝垃圾掩埋場竄惡火 燒18小時已延燒7000平方公尺

澎湖北海吉貝嶼的垃圾掩埋場，昨天下午3時許竄出惡火，因延燒面積大，澎湖縣消防局還派遣白沙分隊跨海馳援，火勢續燒逾18小時...

嘉縣消防員冒險下切150米山崖救人 家屬捐無人機感謝

59歲曾姓男子7月16日隨團86人到玉山國家公園「塔塔加三山」健行，不幸走失跌落150米深山谷罹難，曾男的母親曾黃月桂為...

屏東市一社區停車場凌晨竄火舌 1輛油電混合車燒毀無人傷

屏東縣屏東市中正路一處社區1樓停車場今凌晨突竄火舌，現場冒出陣陣濃煙，1輛車成火球。屏東縣消防局獲報，出動5輛各式搶救車...

西瓜皮男慶中秋朝高空放信號彈 高雄警：未釀災但已觸法

高雄一名頭頂著西瓜皮髮型的男子，昨晚趁中秋連假最後一天的夜晚，在新興區仁愛一街朝高空施放信號彈，施放前，還笑著手比Ya，...

一家七口蝸居10坪套房...台中暖警中秋節籌13萬救急

台中市南屯區蔣姓男子一家七口，擠在10大小的套房內，生活環境不佳，經濟捉襟見肘，第四警分局春社所長邱量虔經由里長反映後，...

就在住家附近 苗栗76歲婦人遭休旅車擦撞送醫不治

76歲黃姓老婦人昨天晚上6點多在苗栗縣通霄鎮步行，遭一輛休旅車擦撞，緊急送醫仍不治，現場距離她的住家僅約100公尺發生不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。