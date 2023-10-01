嘉縣消防員冒險下切150米山崖救人 家屬捐無人機感謝

59歲曾姓男子7月16日隨團86人到玉山國家公園「塔塔加三山」健行，不幸走失跌落150米深山谷罹難，曾男的母親曾黃月桂為感激嘉義縣消防局連日搜救，甚至到山崖下把人拉起帶回家，特地捐贈30萬元救難空拍機及山域搜救器材，今在消防局由局長蔡建安代為受贈。

蔡建安指出，阿里山鄉石水山救援當天相當險峻，搜救人員除重裝紮營在石水山中，運用空拍機科技搜索，發現曾男出現在150米深陡峭山崖，警消及搜救大隊出動22人，凌晨4點40分大霧仍下切搜救，直到早上9點42分才抵達曾男受困位置，以繩索接力把他拉上峭壁。

曾男家屬說，在山難搜救的那幾天，消防人員不顧天候不佳、地形險峻，毫不猶豫冒險前行，徒步搜救、冒黑紮營，扛人上山再回到停車場，雖然敵不過大自然力量，家人仍不幸離世，但消防人員英勇行動令她感動，希望透過捐贈救難裝備，表達最深切的感激及謝意。