三重區舊公寓除濕機起火屋主自滅 消防：高功率電器要定期保養

今天早上新北市三重區五福街一棟舊公寓3樓冒出大量濃煙，新北市消防局獲報出動人車趕抵布水線準備灌救，經上樓查看屋主已自行撲滅。殘火處理現場僅燒毀一台除濕機沒人受傷。第三救災救護大隊呼籲，高功率家電用品需時常檢查保養，延長線使用也不可過載以免釀災。

據了解，今天上午8時許王姓女子（45歲）在新北市三重區五福街住處3樓聞到煙味，她四處查看赫見除濕機起火，趕緊打電話通報119派員救援，旋即拿起滅火器朝著起火點噴灑。

沒多久新北市消防局4車10人趕抵，現場外觀沒有明顯火煙，布水線上樓查看，王女已自行撲滅，所幸起火當下及時發現立即撲滅，火勢才沒有擴大延燒，現場僅燒毀一台除濕機沒人受傷，至於起火原因有待火場鑑識人員調查釐清。

新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德提醒，高功率家電用品務必養成定期保養及檢查電線是否堪用。例如電線外表龜裂、電器用品不正常發熱以及插座上太多灰塵，而易因積污導電。