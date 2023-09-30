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獨自遊觀霧摔傷昏迷 輔大法籍交換生負傷過夜終獲救

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

9月初來台的輔仁大學法國籍交換生Paul前天獨自到觀霧國家森林遊樂區遊玩，不料下午遇到大雨，在瀑布步道1.2公里不慎摔倒昏迷，醒來時已是深夜11點，由於沒有台灣手機門號，在山區負傷過夜，昨天上午被遊客發現並通報，經警方、雪霸國家公園管理處、林業及自然保育署人員將他護送就醫，後續交由校方協助照顧。

保七總隊第五大隊指出，昨天上午9點多，接獲楊姓遊客報案在觀霧國家森林遊樂區瀑布步道1.2公里處，發現一名外籍年輕男子因滑倒受傷，全身多處傷勢，因對方未辦台灣手機門號無法求助，幸好遇到熱心遊客協助報警求援；警方與雪霸管理處觀霧管理站、林業及自然保育署新竹分署人員組成救難小組，攜帶急救包趕往事故現場。

受傷的遊客是輔仁大學法國籍交換生，9月4日來台，28日下午4點獨自搭台灣好行公車到觀霧遊樂區，隨即前往瀑布步道行走，因下午下大雨，步道濕滑不慎摔倒昏迷，醒來時已是深夜，加上頭昏及流血過多，臉部有近10公分的深度撕裂傷，只好負傷在山區過夜，希望等天亮再設法脫困，幸好在瀑布步道1.2公里處遇到熱心遊客協助報案，順利獲救，經救護車送往台大醫院竹東分院就醫後，由輔仁大學協助後續照顧。

保七第五大隊提醒，觀霧遊憩區海拔2000公尺，山嵐繚繞有如仙境，但時序漸進入秋冬季節，日夜溫差大，除了要注意保暖，山區午後易下雨，山路濕滑，山友登山健行要特別謹慎。

輔大法籍交換生Paul前天獨自到觀霧國家森林遊樂區遊玩時，不慎在步道摔傷昏迷，第二天遊客發現報警，被救援人員安全送下山就醫。圖／警方提供
輔大法籍交換生Paul前天獨自到觀霧國家森林遊樂區遊玩時，不慎在步道摔傷昏迷，第二天遊客發現報警，被救援人員安全送下山就醫。圖／警方提供
輔大法籍交換生Paul前天獨自到觀霧國家森林遊樂區遊玩時，不慎在步道摔傷昏迷，第二天遊客發現報警，被救援人員安全送下山就醫。圖／警方提供
輔大法籍交換生Paul前天獨自到觀霧國家森林遊樂區遊玩時，不慎在步道摔傷昏迷，第二天遊客發現報警，被救援人員安全送下山就醫。圖／警方提供
輔大法籍交換生Paul前天獨自到觀霧國家森林遊樂區遊玩時，不慎在步道摔傷昏迷，第二天遊客發現報警，被救援人員安全送下山就醫。圖／警方提供
輔大法籍交換生Paul前天獨自到觀霧國家森林遊樂區遊玩時，不慎在步道摔傷昏迷，第二天遊客發現報警，被救援人員安全送下山就醫。圖／警方提供

輔仁大學 森林遊樂區 法國 交換生

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