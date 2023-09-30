高雄男中秋夜在五號船渠放煙火 水利局報警追查身分

高雄有年輕男子趁中秋節夜晚，在前鎮區中華五路前鎮河畔的「五號船渠」的景觀台燃放煙火，煙火炸開的巨響，導致附近停放的車輛防盜器也跟著一直響，讓當地居民怒斥「有夠吵！」高市水利局說，景觀台位於該局維護的綠帶，因民眾施放煙火造成焦黑毀損，將報警追查求償。

有網友在「社會市新聞影音」貼出一段影片，內容是一名穿深色上衣的男子在五號船渠的觀景台，點燃一盒放在木棧道上的煙火，男子隨即彎腰低頭跑開，站在附近觀看煙火炸開衝上天空的景象。

男子施放煙火時，也有人在前鎮河對岸拿起手機錄影，拍下煙火引爆後「碰！碰！碰！」飛上黑暗的天空，綻放出絢麗的火花，煙火爆炸聲，造成停在附近的車輛警報器響個不停。

水利局說，五號船渠位於前鎮區中華五路、成功路間，緊鄰亞洲新灣區經貿發展核心。日本時代原為人工開鑿渠道，並作為原木貯木用途，也曾作為工業污水匯流渠道。後因大型工業區陸續遷廠拆除後，除既有截流站功能，已轉型成為亞洲新灣區親水休憩景點之一。