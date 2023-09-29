國定連假注意！北市刑大提醒5大詐騙陷阱 「領取免費貼圖」成詐餌

台北市刑大經濟組指出，詐騙集團可能利用中秋連假詐騙，北市刑大整理幾種常見的詐騙陷阱，提醒民眾提高警覺。

二、解除分期付款：在官方網站或公認的三方平台購物也不一定安全，一旦網購資料遭外洩，詐團就會假扮電商客服或銀行來電，先以外流資料取得信任，再以「操作錯誤」、「訂單誤植」等理由，要求民眾前往ATM解除分期付款或操作網路銀行。

三、假冒買家詐騙：不只買家，現在連網路賣家也要小心，最近假冒買家詐騙相當頻繁，歹徒會先佯稱商品無法下單，再以「未簽署保障協議」等話術，引導被害人掃描「QRcode」進入釣魚網站，藉機騙取個人資料。

四、釣魚簡訊：發送釣魚簡訊，也是詐騙集團愛用手法，近期便有收到「幫你訂購蛋黃酥」等訊息，誘騙民眾加入不明電話號碼，或點擊釣魚連結，導致個資外洩以及信用卡遭盜刷。

五、中秋免費LINE貼圖：每當國定假日，便出現「領取免費貼圖」訊息，先別急著點開，因為那是詐騙集團特別設計的假貼圖連結，除可能挾帶惡意程式，若不慎點擊，等於讓歹徒有機會冒用民眾身分，對社群好友進一步詐騙。