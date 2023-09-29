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國定連假注意！北市刑大提醒5大詐騙陷阱 「領取免費貼圖」成詐餌
台北市刑大經濟組指出，詐騙集團可能利用中秋連假詐騙，北市刑大整理幾種常見的詐騙陷阱，提醒民眾提高警覺。
一、網路購物詐騙：月餅禮盒、烤肉組合等中秋連假熱門商品，上網動動手指就能快速下單，但想在社群平台（如臉書）上購物，就得做好被詐騙的心理準備。千萬不要被精美的封面照或優惠字眼吸引，進入「一頁式廣告」購買商品，否則到貨後，可能發現貨品和照片相差十萬八千里。
二、解除分期付款：在官方網站或公認的三方平台購物也不一定安全，一旦網購資料遭外洩，詐團就會假扮電商客服或銀行來電，先以外流資料取得信任，再以「操作錯誤」、「訂單誤植」等理由，要求民眾前往ATM解除分期付款或操作網路銀行。
三、假冒買家詐騙：不只買家，現在連網路賣家也要小心，最近假冒買家詐騙相當頻繁，歹徒會先佯稱商品無法下單，再以「未簽署保障協議」等話術，引導被害人掃描「QRcode」進入釣魚網站，藉機騙取個人資料。
四、釣魚簡訊：發送釣魚簡訊，也是詐騙集團愛用手法，近期便有收到「幫你訂購蛋黃酥」等訊息，誘騙民眾加入不明電話號碼，或點擊釣魚連結，導致個資外洩以及信用卡遭盜刷。
五、中秋免費LINE貼圖：每當國定假日，便出現「領取免費貼圖」訊息，先別急著點開，因為那是詐騙集團特別設計的假貼圖連結，除可能挾帶惡意程式，若不慎點擊，等於讓歹徒有機會冒用民眾身分，對社群好友進一步詐騙。
市刑大表示，打詐台北隊整合市政府局處推出「識詐抽獎活動」，活動期間至10月20日止，由警察局長張榮興拍攝宣導短片，帶領民眾辨別各式詐騙手法，並結合市府教育局、交通局、社會局、觀光傳播局、衛生局，針對不同局處受眾族群，運用所屬宣導資源分別推播不同主題的識詐短片，只要至各局處影片說明欄填寫活動問卷，便有機會獲得「刑警熊玩偶」、「歌林快煮壺」、「旅行茶具組」等好禮，3分鐘幫您提升防詐免疫力。
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