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中秋連假起跑 北市警整理5詐騙手法籲提高警覺

中央社／ 台北29日電

中秋連假起跑，台北市刑警大隊今天表示，整理因中秋節可能發生5種詐騙手法，包含免費中秋LINE貼圖、網路購物等，提醒民眾務必提高警覺。

台北市警察局刑事大隊發布新聞資料指出，詐騙集團可能利用中秋話題進行詐騙，歸納出5種詐騙陷阱，包含網路購物詐騙、解除分期付款、假冒買家、發送釣魚簡訊、免費LINE貼圖。

警方解釋，民眾透過社群平台如臉書（Facebook）購物應注意會被詐騙，歹徒會以精美封面照或優惠字眼設置一頁式廣告，民眾購買取貨後，才發現商品與照片不符。

警方表示，詐騙集團會在連假期間假冒電商客服或銀行行員來電，因歹徒已取得被害人個資，後續以操作錯誤、訂單誤植等，要民眾到ATM解除分期付款或操作網路銀行。

此外，詐騙集團會假冒買家，佯稱商品無法下單，再以未簽署保障協議等話術，引導賣家掃描QRcode進釣魚網站，藉此騙取賣家個人資料。

警方說，發送釣魚簡訊也是詐騙集團慣用手法，近期有接獲幫訂購蛋黃酥訊息的詐騙案件，被害人被要求加入不明電話號碼或點擊釣魚連結，導致個資外洩及信用卡被盜刷。

警方表示，每當國定假日就會出現領取免費貼圖訊息，呼籲民眾別點開，因這是詐騙集團設計假貼圖連結，除可能挾帶惡意程式，不慎點擊等於讓歹徒有機會冒用身分對好友詐騙。

北市刑大指出，為響應新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版，整合北市府局處推出中秋節識詐抽獎活動，由警察局長張榮興拍攝宣導短片，帶領民眾辨別各式詐騙手法，且只要至各局處影片說明欄填寫活動問卷，有機會獲得刑警熊玩偶等好禮。

詐騙集團 中秋節 貼圖

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