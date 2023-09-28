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知名建築師開車突大量吐血 陳永興魂斷國道享壽63歲

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知名建築師開車突大量吐血 陳永興魂斷國道享壽63歲

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導

根據陳的行車記錄器顯示，他在車上已吐血，身體很不舒服，隨後他開啟緊急雙黃燈示意後車注意，並慢慢減速開往路肩，但可能已經失去意識才撞上護欄。記者李文德／翻攝
根據陳的行車記錄器顯示，他在車上已吐血，身體很不舒服，隨後他開啟緊急雙黃燈示意後車注意，並慢慢減速開往路肩，但可能已經失去意識才撞上護欄。記者李文德／翻攝

知名建築師陳永興26日開車行經國道3號關廟段時，突然口吐大量鮮血，送醫後不治，檢察官昨相驗後認為他是行駛中發病，並非因為交通事故引起，享壽63歲。友人聽聞惡耗，紛紛在臉書悼念表示不捨。

陳永興1961年出生於桃園龍潭客家庄，從東海大學建築系畢業後，在2009年考取中華民國建築師執照，在台南後壁成立「水牛建築師事務所」，2013年更獲頒第13屆中華民國傑出建築師獎。在建築界頗負盛名，被譽為「水與土的藝術家」，亦是台灣本土環境設計的先驅。

同業、友人聽聞噩耗後，紛紛不捨在臉書發文悼念，感念陳永興為建築、為社區、為建築教育奔走。

國道警察調查，9月26日早上10點，陳駕車從國道三號南向行駛，經過358公里處關廟段時，車輛突亮起緊急燈，隨後沿著外側路肩滑行，右側車身與外側護欄碰撞後車輛逐漸停止。警方到場時發現車內的陳永興口中大量吐血，救護車急送往衛福部台南醫院新化醫院急救，當日下午1點13分由醫師宣告死亡。

警方指出，根據行車記錄器顯示，陳當時已經吐血，顯示身體已經很不舒服，隨後他開啟緊急雙黃燈示意後車注意，並且慢慢減速開往路肩，但可能已經失去意識才撞上護欄。民眾看到路肩有車輛覺得有異才報警。警消到場發現陳口吐大量鮮血，送醫後仍不治。昨天檢察官相驗結果，判斷本件陳在行駛中發病，送醫不治，並不是交通事故。

陳永興1961年出生於桃園龍潭客家庄，2009年考取中華民國建築師執照，2013年更獲頒第13屆中華民國傑出建築師獎。在建築界頗負盛名，被譽為「水與土的藝術家」。圖／擷取自陳永興臉書頭貼
陳永興1961年出生於桃園龍潭客家庄，2009年考取中華民國建築師執照，2013年更獲頒第13屆中華民國傑出建築師獎。在建築界頗負盛名，被譽為「水與土的藝術家」。圖／擷取自陳永興臉書頭貼

知名建築師陳永興26日開車行經國道3號關廟段時，突然口吐大量鮮血，送醫後不治，昨檢察官相驗後認為他是行駛中發病，並非因為交通事故引起。記者李文德／翻攝
知名建築師陳永興26日開車行經國道3號關廟段時，突然口吐大量鮮血，送醫後不治，昨檢察官相驗後認為他是行駛中發病，並非因為交通事故引起。記者李文德／翻攝
根據陳的行車記錄器顯示，他當時已吐血，身體很不舒服，隨後他開啟緊急雙黃燈示意後車注意，並慢慢減速開往路肩，但可能已經失去意識才撞上護欄。記者李文德／翻攝
根據陳的行車記錄器顯示，他當時已吐血，身體很不舒服，隨後他開啟緊急雙黃燈示意後車注意，並慢慢減速開往路肩，但可能已經失去意識才撞上護欄。記者李文德／翻攝
陳永興的同業、友人聽聞噩耗後，紛紛不捨在臉書發文悼念，感念陳永興為建築、為社區、為建築教育奔走。記者李文德／翻攝
陳永興的同業、友人聽聞噩耗後，紛紛不捨在臉書發文悼念，感念陳永興為建築、為社區、為建築教育奔走。記者李文德／翻攝

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