板橋警深夜擴檢攔上百輛車 2小時開罰23件違規、逮6人
新北市板橋分局警方為掃除黑幫、打擊詐騙，維護民眾居住安寧，昨天晚間聯合板橋監理站人員，在轄區重要路口及幫派分子常出入地點展開擴大臨檢，並針對改裝、噪音車輛及違法改裝電動車加強取締。2小時攔檢上百輛汽機車，共取締19件改裝車及4人無照駕駛、並逮捕3名毒犯、2名通緝犯、1名菸害防制法。
板橋警方表示，夜間時常有改裝排氣管的汽機車呼嘯而過，嚴重影響民眾居住安寧，透過與監理站執行聯合稽查，由監理站人員認定是否涉及引擎、底盤、排氣管等不當改裝，當場進行取締及召回檢驗，以提升用路人之行車安全，避免因疏忽而造成違規、事故傷亡。
板橋分局長黃南山表示，警方將持續加強稽查工作以展現執法決心，促使民眾提升守法觀念，營造安全順暢的行車空間，呼籲民眾務必遵守道路交通安全規則，並建立防禦駕駛觀念，切勿心存僥倖以免違規受罰造成荷包失血。
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