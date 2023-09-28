板橋警深夜擴檢攔上百輛車 2小時開罰23件違規、逮6人

新北市板橋分局警方為掃除黑幫、打擊詐騙，維護民眾居住安寧，昨天晚間聯合板橋監理站人員，在轄區重要路口及幫派分子常出入地點展開擴大臨檢，並針對改裝、噪音車輛及違法改裝電動車加強取締。2小時攔檢上百輛汽機車，共取締19件改裝車及4人無照駕駛、並逮捕3名毒犯、2名通緝犯、1名菸害防制法。

板橋警方表示，夜間時常有改裝排氣管的汽機車呼嘯而過，嚴重影響民眾居住安寧，透過與監理站執行聯合稽查，由監理站人員認定是否涉及引擎、底盤、排氣管等不當改裝，當場進行取締及召回檢驗，以提升用路人之行車安全，避免因疏忽而造成違規、事故傷亡。