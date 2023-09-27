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撞死女騎士 駕駛肇逃宜蘭尋短

聯合報／ 記者周嘉茹陳敬丰／連線報導

桃園梁姓女騎士二十五日與小客車發生擦撞殞命，肇事廖姓男子逃往宜蘭後輕生死亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園梁姓女騎士二十五日與小客車發生擦撞殞命，肇事廖姓男子逃往宜蘭後輕生死亡。記者周嘉茹／翻攝

廿三歲梁姓女子前天下午騎車行經桃園市華興路二段與航城路二段路口，遭對向六十九歲廖姓老翁駕車左轉擦撞，梁女送醫不治；廖翁肇事後逃往宜蘭，前晚在蘇澳一間土地公廟被警方找到，已經身亡。梁女父親去年五月在新竹也因騎車車禍死亡，父女同遭橫禍，家屬悲痛。

廖男身旁留下遺書，透露因無法面對車禍悲劇才走上絕路。他曾任職保全公司經理，臉書社群記載曾就讀中央警官學校，不過宜蘭和桃園警方都表示查無廖曾任警職資料，待進一步調查。

警方調查，梁女前天下午二時許騎機車沿大園區華興路直行往田溪路方向，行經華興路二段與航城路二段路口，與對向廖男左轉的小客車發生擦撞，廖下車查看後又上車離開，留下受重傷的梁女，直到其他騎士經過發現報案，並先進行ＣＰＲ搶救。

救護人員到場，梁女已無意識、無呼吸，雖接手急救並送醫，梁女仍傷重不治；警方調閱監視器，掌握廖翁身分，發現他沿國道五號在蘇澳交流道進入宜蘭，當晚九時許通知宜蘭縣警局協助。

蘇澳警方當晚十時許在一處土地公廟找到車輛，從廟旁反鎖的鐵皮屋窗口看到廖翁，破門進入發現廖翁已無生命跡象，留有遺書與個人藥物，疑似輕生。

警方事後發現梁女的戴姓父親去年同因車禍離世；戴男去年五月騎車行經新竹縣褒忠路，遭違規左轉的天虹科技副總羅偉瑞開車撞死；羅偉瑞當時還爆出關說疑雲，造成多名警官被懲處。

桃園檢警昨赴醫院相驗梁女遺體，家屬悲痛，不願受訪。廖翁則由宜蘭檢方相驗，他已離婚，獨自一人生活，警方聯繫廖翁前妻，她不願出面。

檢警表示，梁女確因車禍致死，因肇事者死亡，無法追訴刑事責任，依法未來將以不起訴處分偵結。

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騎士 車禍

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